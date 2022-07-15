مفاجآت لا تصدق.. أسرة نيرة أشرف متهمة بالتحريض على قتلها و”علاقة حرام” بين والديها

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وطن – شهدت قضية قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، تطورات خطيرة وصادمة وغير متوقعة، وُصفت بأنها قد تقلب موازين القضية رأسا على عقب.

الإعلامي المصري أحمد رجب فجر مفاجآت مدوية، بقوله إن والد ووالدة نيرة انفصلا وعاشا في منزل واحد، ما أثَّر على حياة الطالبة المقتولة على يد زميلها.

وأضاف: “معقول محمد عادل هيشيل الليلة لوحده لو في شريك هيتجاب وهيتحاسب”.

معلش يعني هو المفروض حوار نيره اشرف ده خلص الناس عايزه ايه الشعب المريض ده — Mostafa Saraya (@MostafaSaraya15) July 15, 2022

وكشف رجب، أن والدة نيرة استعانت بمن وصفهم بـ”بلطجية” ضد المحكوم عليه بالإعدام محمد عادل، كما استعانت بهم ضد زوجها.

وأفاد رجب بأن قتل نيرة أشرف كان بتحريض من أحد أفراد أسرتها، ولفت إلى أن والدها حرر محضرا بتغيبها عن المنزل لفترة طويلة وذلك قبل أيام من ارتكاب الجريمة.

بصي يا أم نيرة للمحامي بتاعنا

أغلى محامي بمصر دا حتى بيشرب السيجارة من قلب

المحكمة ومش أي سيجارة

دا ثمن الواحدة أغلى من

المرتب الشهري للنطع أشرف

😎 مش المحاميين بتوعك إللي

مش من مستوانا 😌😊#محمد_عادل_ضحية_مش_مجرم pic.twitter.com/izYOVhn0Oz — Wafa (@Wafaa86_) July 15, 2022

وتوعد الإعلامي المصري، بتقديم الكثير من البلاغات ضد أسرة نيرة أشرف في الفترة المقبلة، كاشفا عن تلقيه تهديدات بالقتل من أسرة الطالبة القتيلة.

بلاغ للنائب العام ضد أسرة نيرة أشرف

في سياق متصل، قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا للنائب العام ضد أسرة نيرة أشرف بعد أن كشف الإعلامي أحمد رجب عن “وقائع بلطجة بواسطه أصحاب سوابق بتحريض منهم”، وفق نص البلاغ.

وقال محفوظ، في بلاغه، إن المحكوم عليه محمد عادل تعرض لسلسلة من أعمال البلطجه والتنكيل به من أسرة نيرة، بل بتحريضه ومساعدته علي ارتكاب جريمة قتل نيرة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل جرائم ارتكبت في حق عادل والإعلامي أحمد رجب الذي أظهر الأدلة والمستندات، على تعرض المحكوم عليه للبلطجة من قِبل أصحاب السوابق بتحريض من أسرة نيرة.

قضيه نيره أشرف في حاجات كتيره غامضه واسرار.

ازاي واحده لسه مدبوحه امها واختها في لقاء ليهم يتكلم بمنتهي الثبات ده ؟

ازاي واحد متفوق ومحترم يوصل لمرحله انه يقتلها قدام الناس بالشكل ده ؟

لان بسبب حاجات زى ده ممككن تتحول من قتل عمد لدفاع عن نفس بسبب تهديد او تتمر

مبدافعش عنه — Ali Ghonamy (@AliGhonamy1) July 15, 2022

ولفت إلى أن تلك الأفعال تمثل جريمة التحريض على القتل وتصل عقوبتها إلى الإعدام، كما أن جريمة البلطجة والترويع المعاقب عليها طبقا لنص الماده 375 عقوبات، يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف.

ونوه مقدم البلاغ بأن التحقيق في هذه الأفعال الإجرامية لا يعد تراجعا عن التضامن مع قضية ذبح نيرة أشرف أو إخلال بقضيتها، وإنما الغرض هو تطبيق القانون ومكافحة أعمال العنف بالمجتمع.

رد عائلة نيرة اشرف

في المقابل، رد أشرف عبد القادر والد نيرة كل هذه اتهام الأسرة بتحريض القاتل محمد عادل ومساعدته على ارتكاب هذه الجريمة، فضلا عن تعرض المتهم لسلسلة من أعمال البلطجة والتنكيل.

وقال والد نيرة، في تصريحات لصحيفة «الطريق» المصرية، إن أسرته لم تهدد الإعلامي أحمد رجب بعد حديثه الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ساق فيه الادعاءات ضد نيرة وأسرتها.

وأشار إلى أنّ رجب يفتري على الأسرة ويسيء لسمعتها ويشهر بها دون أي تعليق من أفردها.

وتابع: «دا هو اللي بيشهر بنا وأنا لم أعلق، ولو معاه حاجة يطلعها».

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قضت بمعاقبة القاتل محمد عادل الإعدام شنقا، فيما يعتزم الدفاع الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

تقرير الطب الشرعي

وقبل أيام، انتشرت صورة تقرير خبراء الطب الشرعي حول جثة نيرة أشرف.

وأظهر تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية أن غشاء البكارة سليم ويخلو من أية تمزقات قديمة أو حديثة، وأن الرحم سليم وخالي.

قال التقرير: “وجدنا معالم الإصابة الحيوية الحديثة التالية: عدد ۱۷ جرح حوافها محمرة و مستوية واقعة بكل من خلفية فروة الرأس.. وخلفية راحة اليد اليسرى طوله حوالي 5 سم.. وحشية مفصل الرسغ طوله حوالی ۳ سم.. اثنان بوحشية العضد الأيسر أطوالهما حوالي ٢ سم و 5 سم.. خلفية المرفق حوالی ۳ الأيسر طوله حوالي 7 سم.. اثنان بخلفية أسفل العضد الأيسر أطوالهما حوالي 3 سم و 4 سم.. خلفية العضد الأيسر طوله سم.. اثنان بیمین مقدم العنق بوضع مستعرض أطوالها.. السلامية البعيدة للإصبع الإبهام الأيمن طوله حوالي 33 بالجنب الأيسر أطوالها 2سم و 6 سم.. يمين العنق بوضع مستعرض طوله حوالي 6سم.. وحشية الأصبع السبابة الأيمن طوله حوالي 6 سم.. 2 جرح حوافه محمرة و مستوية و متباعدة يقع بمنتصف الجنب الأيسر طوله حوالي 7 سم.. 3 جرح ذبحي بخلفية العنق بوضع مستعرض طوله حوالي 15 سم.. 2 خدش محمر اللون واقع بكل من وحشية أسفل الساعد الأيسر طوله حوالي 3 سم , أعلى يسار الصدر طوله ۱ سم”.