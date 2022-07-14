الخميس, يوليو 14, 2022
الرئيسيةالهدهدموقف محرج لوزير الشؤون الإسلامية السعودي على قناة "العربية".. ما علاقة "الجزيرة"؟!
الهدهد

موقف محرج لوزير الشؤون الإسلامية السعودي على قناة “العربية”.. ما علاقة “الجزيرة”؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
احراج وزير الشؤون الإسلامية السعودي watanserb.com
وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ
- Advertisement -

وطن – وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف آل الشيخ في حرج شديد خلال مداخلة له على قناة “العربية” للحديث عن إطلاق ولي العهد محمد بن سلمان المرحلة الثانية لتطوير المساجد التاريخية.

ومع بداية المداخلة عقب ترحيب مذيع العربية به، سارع “آل الشيخ” ليمدح القناة والقائمين عليها ويصفها بالقناة المتألقة، إلا أنه ذكر قناة “الجزيرة” القطرية.

وعقب تذكير المذيع له بأن القناة هي “العربية” دخل “آل الشيخ” في وصلة اعتذار عما بدر منه، قائلا: “آسف آسف آسف أسف”، وهو ما دفع المذيع للضحك بشدة.

يشار إلى أن قناة “العربية” السعودية تم إنشاؤها خصيصا عام 2003 لتكون منافسة لقناة “الجزيرة” القطرية وهو ما لم تستطع تحقيقه على مدى 20 عاما.

وكان إغلاق قناة “الجزيرة” على رأس مطالب دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عقب فرضها حصارا جويا وبريا وبحريا على قطر عام 2017 وهو ما لم تستطع دول الحصار تنفيذه أيضا.

المرحلة الثانية من تطوير المساجد التاريخية

وأطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية 30 مسجدًا تاريخيًا، موزعة على مناطق المملكة الـ 13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، تبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.

وتم اختيار المساجد بحسب أهميتها من الناحية التاريخية والتراثية، سواء بارتباطها بالسيرة النبوية، أو الخلافة الإسلامية، أو تاريخ المملكة العربية السعودية.

وسيتم تنفيذ المشروع عبر شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

ويأتي تدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مع بداية المشروع في العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق بتكلفة قاربت 50 مليون ريال وبسعة استيعابية للمصلين ناهزت 4400 مصل، فيما بلغ عمر أكبر مسجد تاريخي ضمن المرحلة الأولى 1432هـ عامًا.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

عبداللطيف آل الشيخ يفاجئ مسؤولا بإعفائه وتعيين سيدة مكانه ويثير غضب السعوديين

الهدهد

ذباب السعودية يُشيطن الجزيرة بسبب اعتناق مرشدة سياحية برازيلية للإسلام في تركيا

الهدهد

عبداللطيف آل الشيخ يلقي منصبه الوزاري جانبا ويشتم “الإخوان” ومغردون يذكرونه بما مضى

الهدهد

نجل نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.. قناة عربية تصور من مسرح الجريمة لأول مرة

الهدهد

حكم بالسجن المشدد لأحمد طه مذيع “الجزيرة” 15 عاما

تقارير

“الجزيرة” تقاضي إسرائيل وتحيل ملف شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

الهدهد

تقرير ماجد عبدالهادي المؤثر عن شيرين أبو عاقلة يُبكي مواقع التواصل (فيديو)

الهدهد

معزيا بشيرين أبو عاقلة.. يحيى السنوار يتحدى الاحتلال من داخل مكتب الجزيرة (فيديو)

الهدهد

جنازة شيرين أبو عاقلة المهيبة الأطول في تاريخ فلسطين (فيديو)

الهدهد

“شيرين أبو عاقلة، الجزيرة، القدس المحتلة” .. عبارة عمرها ربع قرن لن تُسمع بعد الآن!

الهدهد

المياسة آل ثاني شقيقة أمير قطر تغرّد عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة .. ماذا قالت!

الهدهد

مرافق شيرين أبو عاقلة نجا من الموت ليروي كيف أعدمها رصاص الاحتلال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

نور الدين البحار وحقيقة هروبه من معسكر منتخب مصر من أجل الأهلي

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 15 يوليو 2022.. انخفاض محدود

إيفانا ترامب اتهمت زوجها الرئيس السابق بالاغتصاب قبل وفاتها .. ما القصة!؟

العثور على جثة إيفانا زوجة ترامب السابقة في شقتها .. وهذا سبب وفاتها (صور)

وفاة الشيف عمر.. قصة الطفل المغربي الذي نعته اليونيسيف وهذا ما اشتكى منه قبل وفاته

العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا في توقع مفاجئ للعام 2022 .. ماذا سيحدث!

قريب لزوجة ماهر الأسد يشتري عقارات لميليشيات إيران.. تفاصيل خطيرة

أول إصابة بجدري القرود في السعودية.. الصحة كشفت التفاصيل وتحذر

واشنطن بوست:يجب على بايدن إعادة الرهائن الأمريكيين من السعودية على متن طائرته

صور خاصة لسلطان عمان هيثم بن طارق الأكثر رواجا بالسلطنة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC