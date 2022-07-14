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ما هي اضرار حبس البول؟ خبيرة تجيب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ما هي اضرار حبس البول؟ خبيرة تجيب watanserb.com
حبس البول لفترات طويلة قد يؤدي إلى فقدان عضلات المثانة القدرة على الانقباض عند الحاجة إليها
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وطن- في بعض الأحيان قد يضطر الإنسان إلى حبس البول خاصة إذا كان على سبيل المثال في نزهة صيفية طويلة أو ينتظر دوره لدخول المرحاض، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

وفي هذا السياق، حذرت خبيرة الصحة ستيفاني تايلور من أن قد يكون من الخطر حبس بالبول، موضحة أن ذلك قد لا يشكل خطرًا على صحتك، ولكن القيام بذلك لوقت طويل من الزمن من الممكن أن يترافق مع بعض المشاكل.

أضرار حبس البول

قائلة تايلور “قد يؤدي حبس اليول إلى إتلاف قاع حوضك.”

وأضافت “قد يؤدي حبس البول كذلك لفترات طويلة إلى فقدان عضلات المثانة القدرة على الانقباض عند الحاجة إليها.”

وتابعت ستيفاني محذرة:”يمكن أن يؤدي كذلك إلى ضمور الجهاز البولي التناسلي وسلس البول – حيث تتبول بدون قصد”.

الى أي مدة يمكنك حبس البول؟

يمكن أن تحتوي المثانة السليمة على حوالي كوبين من البول قبل اعتبارها ممتلئة تماما.

وعندما تكون مثانتك ممتلئة بحوالي الربع، فإنها ترسل رسالة إلى عقلك وتمنحك الشعور بأنك بحاجة إلى إخراج
البول.

إن الإمساك بكميات كبيرة من البول لفترة طويلة من الزمن يعرض جسمك للبكتيريا الضارة، مما قد يؤدي إلى التهاب المسالك البولية (UTI).

يسبب التهاب المسالك البولية الألم أثناء التبول والحاجة المستمرة للذهاب إلى المرحاض.

إذا بقيت عدوى المثانة دون علاج يمكن أن تنتشر العدوى وتتحول إلى تعفن يهدد الحياة.
هناك العديد من العلامات المنذرة التي قد تشير إلى أن قاع حوضك ليس في حالة صحية قصوى وتشمل هذه العلامات التسريب أثناء السعال أو العطس أو ممارسة الرياضة أو الشعور بالحاجة إلى التبول باستمرار.

هل توجد حلول؟

قدمت الخبيرة ستيفاني بعض الحلول السريعة التي يمكن اتباعها والتي من أبرزها:

  • تجنب استهلاك الكحول، لأنه يجعلك تتبول أكثر ويهيج المثانة، مما قد يجعل أعراض فرط نشاط المثانة أسوأ.
  • إذا لاحظت أنك بحاجة إلى دخول الحمام أكثر فأكثر، ففكر في الإبتعاد عن المشروبات التي تتناولها.

كما قالت ستيفاني أيضًا إنه مع اقتراب نهاية الدورة الشهرية، تكون عضلات قاع الحوض في أضعف حالاتها بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين – مما قد يجعلكِ تشعرين بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام كثيرًا.

كما أشارت كذلك إلى أنه إذا كانت عضلات قاع الحوض ضعيفة للغاية، فستجد صعوبة في حبس البول، موضحة أن تقوية هذه العضلات بمرور الوقت يمكن أن يضمن عدم شعورك باستمرار بالحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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