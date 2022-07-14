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صدمة جديدة تتلقاها آمبر هيرد في قضيتها مع جوني ديب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
صدمة جديدة تتلقاها آمبر هيرد في قضيتها مع جوني ديب watanserb.com
صدمة جديدة تلقتها آمبر هيرد بخصوص إستئناف محاكمتها ضد زوجها السابق "جوني ديب"
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وطن- رفضت قاضية أميركية مؤخرا طلب آمبر هيرد لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها ضد زوجها السابق جوني ديب.

وكان قد طالب محامو الممثلة الأميركية بإجراء محاكمة جديدة في قضية التشهير، بعد مزاعم بوجود خدمة هيئة محلفين غير لائقة.

وقال موقع “thejournal.ie“، أن القاضية بيني أزكاريت، رفضت الادعاءات القائلة بأن أحد المحلفين لم يتم فحصه بشكل صحيح من قبل المحكمة.

وقالت إن المحكمة ظلت ملزمة بـ “القرار المختص” الصادر عن هيئة المحلفين.

آمبر هيرد تطالب بالإستئناف

في الوثائق التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، قال الفريق القانوني لهيرد إنه يحق لها الاستئناف بسبب محاكمة خاطئة بناءً على الحقائق والمعلومات المكتشفة حديثًاً بأن أحد المحلفين الحاضرين في المحاكمة بأكملها لم يكن الشخص الذي تم استدعاؤه فعلياً للعمل في هيئة المحلفين.

كما جادلوا سابقًا بأن القرار الذي أعيد في 1 يونيو لصالح ديب لم يكن مدعومًا بالأدلة المقدمة خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع.

مؤخرا قالت القاضية إن قضية هيئة المحلفين على وجه التحديد ليست ذات صلة وأن هيرد لا يمكنها إظهار أن الهيئة متحيزة.

وأكدت أزكاريت: “تم التحري عنه وجلس أمام هيئة المحلفين بأكملها وتداول في شأن القضية وتوصل إلى الحكم”.

وورد أيضا أن “الدليل الوحيد أمام هذه المحكمة هو أن هذا المحلف وجميع المحلفين اتبعوا يمينهم، وتعليمات المحكمة وأوامرها. وهذه المحكمة ملزمة بالمختص وقرار هيئة المحلفين”

ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد طليقته آمبر هيرد بسبب مقال كتبته عام 2018 لصحيفة واشنطن بوست حيث وصفت نفسها بأنها شخصية عامة تتعرض للعنف الأسري.

جوني ديب وآمبر هيرد
المصدرموقع "thejournal.ie"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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