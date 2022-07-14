صحيفة “الوطن” السعودية تهين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وتشعل موجة غضب ضدها

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وطن – تسبب صحيفة الوطن السعودية بموجة غضب ضدها عقب نشرها صورة العدد الرئيسي للصحيفة ضمت فيها صور المشاركين في القمة الخليجية الأمريكية المقرر عقدها في جدة يوم 16 يوليو الجاري.

ونشرت الصحيفة صورة زعماء دول مجلس التعاون وزعماء مصر والأردن والعراق، إلا أنها أسقطت صورة أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح.

حتي بعد التعديل لم يتم مراعاة من هو اكبر سناً ! ويقولون غير مقصود بالأولي طيب والثانية بعد التعديل !

غباء وعدم فهم وجهل مقزز بالبروتوكول pic.twitter.com/ofKeSCJa9E — د. عبدالحميد عباس دشتي ✌️ (@adashtimp) July 14, 2022

وعقب موجة الغضب عادت الصحيفة لنشر صورة أخرى لعددها الجديد، مقدمة اعتذارها عن سقوط صورة أمير الكويت “سهوا” بحسب زعمها.

الصحيفة تعتذر وتزعم أن ما حدث كان “سهوا”

وقالت الصحيفة في تعليقها على ما حدث: “نتيجة خطأ غير مقصود تم بث المسودة الأولية للصفحة الأولى من الصحيفة التي سقط منها سهوا صورة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وتعتذر الصحيفة عن هذا الخطأ وتعيد نشر الصفحة المعتمدة.”

نتيجة خطأ غير مقصود تم بث المسودة الأولية للصفحة الأولى من الصحيفة التي سقط منها سهوا صورة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وتعتذر الصحيفة عن هذا الخطأ وتعيد نشر الصفحة المعتمدة. — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) July 13, 2022

وعلى الرغم من التعديل المزعوم، إلا أن الصحيفة تعمدت قاصدة التقليل من قيمة أمير الكويت دون مراعاة لمكانته الإقليمية وكبر سنه.

قدمت محمد بن زايد على الشيخ نواف الأحمد

وفي هذا السياق، قدمت الصحيفة صورة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على صورة الشيخ نواف الأحمد الصباح دون مراعاة مكانته الإقليمية وكبر سنه.

كما قدمت الصحيفة بتصدير صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الرغم من ان اجتماع القمة محصور على القادة.

ما فعلته الصحيفة أثار استياء العديد من المغردين، حيث عبر المغرد أسعد الدهيم عن غضبه قائلا: “اعتذار غير مقبول…ولمزيد من الشفافية وحسن الظن يتطلب منكم التحقيق ومعرفة الأسباب التي أدت لهذا الخطأ الجسيم بعدها قد نقبل اعتذاركم!”.

اعتذار غير مقبول…ولمزيد من الشفافية وحسن الظن يتطلب منكم التحقيق ومعرفة الأسباب التي أدت لهذا الخطأ الجسيم بعدها قد نقبل اعتذاركم! — أسعد الدهيّم (@asaadaldohayem) July 13, 2022

كما انتقد المغرد “حميد” إصرار الصحيفة على الإبقاء على رابط الخبر الأول الذي أسقط صورة أمير الكويت، قائلا:” يظل كلام ماله أي معنى بالذات أن رابط الخطأ – غير المقصود – لم يُحذف بعد”.

يظل كلام ماله أي معنى

بالذات أن رابط الخطأ – غير المقصود – لم يُحذف بعدhttps://t.co/YWcI8unybW — H | A | M | A | D (@ihmdi) July 13, 2022

وقالت المغردة الكويتية “لولوة”: “جريده تخطأ مثل هالخطأ اكيد مصداقيتكم بتكون مشكوك فيها . عموما متى تأسست جريدتكم لان عندنا جريده اسمها الوطن. تأسست ١٩٦٢ .”

جريده تخطأ مثل هالخطأ اكيد مصداقيتكم بتكون مشكوك فيها . عموما متى تأسست جريدتكم لان عندنا جريده اسمها الوطن. تأسست ١٩٦٢ . — lolwa 🇰🇼 (@lilinelmessii10) July 13, 2022

وقال آخر: “المفروض تصحح حتي ترتيب الصور والمفروض تشيل صورة ولي العهد السعودي لان الصوره خاصة بالقاده”.