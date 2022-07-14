رئيس سريلانكا الفاسد يغادر المالديف متوجها إلى السعودية!

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وطن – على خطى دبي وفي خطوة تؤكد قيام “ابن سلمان” بتحويل المملكة إلى قبلة للفاسدين، قال مسؤولون حكوميون في جزر المالديف ، الخميس ، إن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا استقل طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية ستقله إلى سنغافورة ثم إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لمسؤول تحدث لوكالة “أسوشييتد برس” شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر.

وفر” راجاباكسا” من سريلانكا في وقت مبكر من يوم الأربعاء حيث كان المتظاهرون يسيطرون على المباني الحكومية للمطالبة باستقالته.

وتحركت القوات العسكرية يوم الخميس لتأمين مبنى البرلمان السريلانكي ضد استيلاء المتظاهرين الغاضبين من الانهيار الاقتصادي للبلاد وفشل الرئيس المحاصر في الاستقالة بعد يوم من فراره من البلاد.

فرار “راجاباكسا” إلى المالديف

ومع غرق البلاد في الفوضى السياسية ، فر الرئيس جوتابايا راجاباكسا وزوجته إلى جزر المالديف يوم الأربعاء على متن طائرة تابعة للقوات الجوية، فيما جعل رئيس الوزراء قائمًا بأعمال الرئيس في غيابه، وهي خطوة أثارت المزيد من المشاعر بين الجمهور الذي يلقي باللوم على راجاباكسا في الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود.

وكان “راجاباكسا” قد وعد بالاستقالة بحلول ليلة الأربعاء ، وبما أن الرؤساء السريلانكيين محميين من الاعتقال أثناء وجودهم في السلطة ، فمن المحتمل أنه خطط لمغادرته بينما لا يزال يتمتع بالحصانة الدستورية وإمكانية الوصول إلى طائرة عسكرية.

ويوم الأربعاء ، تسلّق المتظاهرون ، الذين لم يردعهم قذائف متعددة من الغاز المسيل للدموع ، الجدران لدخول مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ بينما هتف الحشد بالخارج لدعمهم وألقوا زجاجات المياه عليهم. وتناوب المتظاهرون على الوقوف أمام مكتب رئيس الوزراء أو الوقوف على شرفة السطح ملوحين بعلم سريلانكا.

كان يرغب بالتوجه إلى دبي

وكان تقرير إخباري قد كشف الأربعاء عنّ أنّ الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا الذي هرب من بلاده كان يود التوجه إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فإن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا كان يريد السفر إلى دبي على متن رحلة تجارية، لكن الموظفين في مطار باندارانيك الدولي، انسحبوا من خدمات VIP وأصروا على أن جميع الركاب يجب أن يمروا من خلال القنوات العامة.

وقال مسؤول أمني إن الحزب الرئاسي كان مترددًا في المرور عبر القنوات العادية خوفًا من ردود الفعل العامة. ونتيجة لذلك غاب عن أربع رحلات يوم الاثنين كان من الممكن أن تنقلهم إلى الإمارات العربية المتحدة.