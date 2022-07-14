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بيل غيتس يعترف ويكشف السبب: لن أكون من بين أثرياء العالم مستقبلاً

سيحول ما يصل إلى 20 مليار دولار إلى مؤسسته هذا الشهر

أنس السالم
كتب أنس السالم
بيل غيتس لن يكون من بين أغنى أثرياء العالم في المستقبل watanserb.com
بيل غيتس أعلن نيته تحويل ما يصل إلى 20 مليار دولار إلى مؤسسته هذا الشهر
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وطن – كشف الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت لماذا لن يكون من بين أغنى أثرياء العالم في المستقبل.

عبر منصة “تويتر” أعلن بيل غيتس عن نيته تحويل ما يصل إلى 20 مليار دولار إلى مؤسسته هذا الشهر.

وأوضح الشريك المؤسس لشركة Microsoft أن خطته تتمثل في زيادة الإنفاق بمقدار ثلاثة مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2026.بحسب “ماركا

وكشف غيتس أن مؤسسته تنفق 6 مليارات دولار سنويًا للمساعدة في العديد من الأمور بما في ذلك جائحة كورونا وتقليل وفيات الأطفال.

وكتب غيتس على تويتر: “بدأت أنا وميليندا مؤسسة جيتس في عام 2000 لأننا نعتقد أنه يجب أن يحصل كل شخص على فرصة ليعيش حياة صحية ومنتجة”.

بيل غيتس وميليندا
بيل غيتس وميليندا

وأضاف: “تظل تلك الرؤية كما هي، لكن الأزمات الكبرى في عصرنا تتطلب منا جميعًا بذل المزيد”.

وتابع: “بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة، نخطط لزيادة إنفاقنا من ما يقرب من 6 مليارات دولار سنويًا اليوم إلى 9 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2026”.

وقال بيل غيتس: “للمساعدة في جعل هذه الزيادة في الإنفاق ممكنة، أقوم بتحويل 20 مليار دولار إلى وقف المؤسسة هذا الشهر”.

بيل غيتس
غيتس

وذكر: “”أنا فخور جدًا بدور المؤسسة في المساعدة في حل المشكلات الكبيرة مثل منع الأوبئة، والحد من وفيات الأطفال، والقضاء على الأمراض، وتحسين الأمن الغذائي والتكيف مع المناخ، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحسين النتائج التعليمية.”

ومضى غيتس ليكشف أنه يخطط لتحويل رأس ماله بالكامل إلى “مؤسسة بيل وميليندا غيتس” في المستقبل. وهذا سيشهد اختفائه من تصنيفات أغنى أغنياء العالم.

وأضاف الملياردير: “بينما أتطلع إلى المستقبل، أخطط لمنح كل ثروتي تقريبًا للمؤسسة”.

وقال: “سأنتقل إلى أسفل ثم أخرج من قائمة أغنى أغنياء العالم”.

وختم: “لدي التزام بإعادة مواردي إلى المجتمع بطرق يكون لها أكبر الأثر في الحد من المعاناة وتحسين الحياة. وآمل أن يتقدم الآخرون في مواقع الثروة والامتيازات الكبيرة في هذه اللحظة أيضًا”.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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