بيل غيتس يعترف ويكشف السبب: لن أكون من بين أثرياء العالم مستقبلاً

وطن – كشف الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت لماذا لن يكون من بين أغنى أثرياء العالم في المستقبل.

عبر منصة “تويتر” أعلن بيل غيتس عن نيته تحويل ما يصل إلى 20 مليار دولار إلى مؤسسته هذا الشهر.

وأوضح الشريك المؤسس لشركة Microsoft أن خطته تتمثل في زيادة الإنفاق بمقدار ثلاثة مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2026.بحسب “ماركا”

وكشف غيتس أن مؤسسته تنفق 6 مليارات دولار سنويًا للمساعدة في العديد من الأمور بما في ذلك جائحة كورونا وتقليل وفيات الأطفال.

وكتب غيتس على تويتر: “بدأت أنا وميليندا مؤسسة جيتس في عام 2000 لأننا نعتقد أنه يجب أن يحصل كل شخص على فرصة ليعيش حياة صحية ومنتجة”.

وأضاف: “تظل تلك الرؤية كما هي، لكن الأزمات الكبرى في عصرنا تتطلب منا جميعًا بذل المزيد”.

