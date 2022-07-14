انفجار حقل برهان في سلطنة عمان.. أسماء وجنسيات المتوفين والمصابين

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وطن – كشف مغردون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” جنسيات المتوفين والمصابين نتيجة انفجار وحدة الغاز في حقل “برهان” النفطي بقرن علم في سلطنة عمان، الذي وقع أمس الأربعاء.

وقال حساب يحمل اسم “المهندس” ويعرف نفسه بأنه مهندس ورجل أعمال، أن الانفجار أدى لوفاة اثنين من العمانيين هما جمال البلوشي وسليمان الحارث.

كما أكد وقوع إصابات لاثنين من العمانيين أيضا، مشيرا إلى وجود إصابة ثالثة من الجنسية الفنزويلية، وإصابته طفيفة.

أنفجار في وحده هاليبورتون سنابنج قرن العلم / حقل برهان

مع وجود وفيات

إنا لله وإنا إليه راجعون

الله يرحمهم و يغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين

و لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ٢ عمانين متوفين

٣ مصابين بينهم فنزويلي

١ أموره طيبه

سليمان الحارثي

جمال البلوشي — المهندس (@OmaniOm12518946) July 13, 2022

انفجار حقل برهان بسلطنة عمان

وكانت صحيفة “الرؤية” العمانية قد ذكرت أن مصدرا مطلعا أكد لها أن انفجارا وقع في وحدة صيانة حفر الغاز التابعة لشركة “هاليبرتون سنابنج يونت” بحقل برهان بقرن علم التابعة لشركة تنمية نفط عمان.

ونشر ناشطون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق الانفجار الذي تعرضت له وحدة الغاز في حقل برهان.

*🛑▪️أدى صباح اليوم خروج ضغط عالٍ في إحدى آبار الغاز في حقل بُرهان الواقع غرب قرن العلم لوفاة شخصين وعدة إصابات* pic.twitter.com/DY2oOMw15Z — BIN HUMAID (@BINHUMAID88) July 13, 2022

من جانبها، ذكرت شركة “هاليبرتون سنابنج يونت” أنها لم تقدر حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن الانفجار حتى الآن، كشف نشطاء عمانيون بتويتر عن عدد القتلى.

شركة “هالبيرتون”

ويشار إلى أن شركة “هالبيرتون” تعد شركة عالمية رائدة في مجال البترول وصناعات النفط والغاز على المستوى العالمي.

واستنكر ناشطون أوضاع العاملين في قطاع النفط والغاز بالسلطنة، مشيرين إلى أن “جميع العاملين في قطاع النفط والغاز يعملون برواتب متدنية” حسب وصفهم.

كما لفت البعض إلى أن هؤلاء العمال يطالبون منذ سنوات بعلاوة خطر “ولا لمستجيب لمطالبهم.”

اكتشاف نفطي كبير في سلطنة عمان

وكان وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محمد بن حمد الرمحي، قد أعلن في يونيو الماضي، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، أشار “الرمحي” آنذاك إلى أن هذه الاكتشافات “ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.

معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن يعلن عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات #النفط العاملة بـ #سلطنة_عُمان ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين ٥٠ ألفًا إلى ١٠٠ ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.#العمانية#النشرة_الاقتصادية pic.twitter.com/yA1wwqM0za — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 4, 2022

وأكد الوزير العماني استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن “احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.