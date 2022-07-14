“القاهرة الإخبارية” قناة مخابراتية مصرية بتمويل سعودي لمنافسة “الجزيرة”

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وطن – بعد ساعات من انتقاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ارتفاع برامج “الطبخ” على القنوات المصرية خلال إطلاقه مشروع “بوابة مصر الرقمية”، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة لجهاز المخابرات العامة عن إطلاق قطاع أخبار يضم ثلاث قنوات إخبارية.

وقالت الشركة أنها في طور الإعداد لإطلاق القنوات الإخبارية الثلاث، التعاون مع بيوت خبرة عالمية، بعدما أوضحت مصادر أوائل الشهر الماضي عن توقف العمل بمشروع القناة الإخبارية المعلن عنها في مايو 2021، لاعتبارات تمويلية.

وأوضح بيان للشركة أن قطاع الأخبار يضم قناة أخبار دولية باسم “القاهرة الإخبارية”، ستنطلق بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ “COP 27” الذي تستضيفه مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقناة أخبار أخرى إقليمية، فضلًا عن تطوير قناة “إكسترا نيوز” وإطلاق قناة “إكسترا الحدث”.

شراكة سعودية

وكشفت مصادر بالشركة أن شراكة سعودية هي سبب الانفراجة التمويلية التي كانت وراء إعلان الشركة عن إطلاق قطاع الأخبار.

وأوضح مصدر يعمل في قطاع البرامج بقنوات “المتحدة” أن التحضير للقنوات كان جاريًا لكن تعثر عدة مرات، ومع انتقادات الرئيس التي وجهها للإعلام المملوك للدولة حول زيادة برامج الطبخ، دفعت الشركة للإسراع في الإعلان عن القنوات الذي كان مُعدًا له في نهاية يوليو/تموز الجاري.

وأوضح مصدر مطلع بالإدارة التنفيذية للشركة أن قناة الأخبار الإقليمية المقصودة، أُعلن عن إنشائها من قبل خلال مؤتمر رسمي لشركة المتحدة، وكان من المخطط إطلاقها في الربع الأول من عام 2022، لكن أوامر من الجهات السيادية المشرفة على عمل “المتحدة” في مايو/آيار الماضي، أوقفت العمل لفترة بمشروع القناة، وذلك لاعتبارات تمويلية، وفقًا للمصدر الذي تحدث لموقع “مدى مصر“.

إنفراجة مالية أعادت المشروع

وكشف المصدر عن انفراجة تمويلية سهلت إعادة العمل على إنشاء القنوات بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، للقاهرة، في 20 يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب المصادر فإن الانفراجة التمويلية كان مضمونها اتفاقًا جرى على هامش زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة انتهى إلى أن يشترك مع “المتحدة” في إدارة القناة فريق من المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG“، الذراع الإعلامي السعودي المالك لعدة منصات إخبارية إقليمية تملكها السعودية أبرزهم مجموعة بلومبرج الشرق والإندبندنت البريطانية في الشرق الأوسط وتركيا.

وبحسب المصدر، يشمل تأثير الشراكة على العمل، أن تضع “SRMG” خطة إنتاج القناة وتتكفل بنظام التشغيل وتكنولوجيا البث بتقنيات عالية الجودة وتدريب أطقم العمل في القنوات، على أن تتحمل الشركة المتحدة الهيكلة المالية الجديدة للعمالة، ويُفعل الاتفاق في أغسطس/آب المقبل بعد اكتمال الإنشاءات داخل “المبني 19” المخصص للقنوات الإخبارية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

الإعلان عن إطلاق القناة الإقليمية “القاهرة الإخبارية”

وسبق وأُعلن عن القناة الإخبارية الإقليمية في نفس المؤتمر الذي أعلنت فيه الشركة عن إعادة تشكيل مجلس إدارتها، برئاسة مساعد محافظ البنك المركزي الأسبق والرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الإفريقي، حسن عبدالله، بدلًا من تامر مرسي، الذي تمت إزاحته من رئاسة المجلس إلى عضويته، بعد توجيه اللوم له على أموال أنفقت دون تبرير في دراما رمضان 2021.

وبحسب المؤتمر، كان من المخطط ظهور القناة في الربع الأول من عام 2022، لاستهداف المصريين والعرب، قبل أن توقف الجهات السيادية العمل عليها، وذلك أثناء الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الاستوديوهات والأبنية الداخلية داخل “مبنى 19” في مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي كان من المقرر أن يكون مقرًا للقناة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 خلال منتدى شباب العالم، عن الإعداد لإطلاق “قناة إخبارية مصرية جديدة تخاطب الداخل والخارج وتتصدى لكل المؤامرات الإعلامية، التي تشوه وتزيف الحقائق على الأرض المصرية”، في إشارة لقناة “الجزيرة”.