الأمن العام السعودي يعلن توقيف قاتلة الصيدلي المصري

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وطن – أعلن جهاز الأمن العام السعودي، الخميس، توقيف إمرأة بسبب “إطلاقها النار” على شخص، في واقعة مقتل الصيدلي المصري.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن شرطة منطقة الجوف ألقت القبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص.

وأضاف: “قبضت شرطة منطقة الجوف على امرأة لإطلاقها النار على شخص، توفي لاحقا متأثرا بإصابته، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة”.

شرطة منطقة الجوف تقبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص. pic.twitter.com/VXRSqcKoPc — الأمن العام (@security_gov) July 13, 2022

وكانت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف قد شهدت حادثة إطلاق نار راح ضحيتها صيدلي مصري يدعى أحمد حاتم ماضي، على يد مواطنة سعودية.

وقتل الصيدلي المصري نتيجة رفضه إعطاء السيدة السعودية علاجا لا يصرف إلا بوصفة طبية.

ويحظر القانون السعودي صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب، وتصل عقوبة المخالفة للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

مقتل #صيدلي مصري بـ #سكاكا

بعد اطلاق النار عليه من سيده سعوديه

الله يرحمه ويغفر له

والسيده في بلد قانون بتاخذ جزاها 🤨 pic.twitter.com/Lm4vawlsU5 — الشيخ / غليص ولد رماح ❃ (@Mr_qleess) July 14, 2022

مقتل صيدلاني مصري في السعودية

وأفاد شهود عيان بنشوب مشادة كلامية، نتيجة امتناع الصيدلي عن إعطاء السيدة مضادا حيويا لا يصرف إلا بوصفة طبية، التزاما منه بقوانين السلطات الصحية السعودية في هذا الصدد.

وتوجهت المواطنة السعودية لسيارتها لتحضر مسدسها الخاص، ودخلت عليه الصيدلية مرة أخرى وأطلقت عليه طلقتين ناريتين في ظهره، ما تسبب في إصابته بتهتك بالرئة، وفارق الحياة بعد نقله للمستشفى.

خبر على مواقع الأخبار المصرية عن مقتل

صيدلي مصري في سكاكا على يد سعودية بمسدس بطلقتين من ظهره لرفضه صرف دواء دون وصفة طبيب

طبعا موقع أخبار السعودية المبجل لا جاب حس و لا خبر يعني يزن على دماغنا لو مقيم سرق كيس شيبسي و يحط جنسيته كمان لكن ده ملوش أهمية عادي ست ماشية ماسكة طبنجة — Mohammad Refaat (@Ref3atov) July 13, 2022

وأمس الأربعاء، أكدت السلطات المصرية، أنها تثق بالإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية بعد حادثة مقتل الصيدلي.

وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في بيان، إن أحمد حاتم كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها.

وأضاف البيان أن الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم طمأنت أسرة الصيدلي القتيل باتخاذ كل الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى مصر بأسرع وقت فور انتهاء الإجراءات القانونية بالسعودية.

#كنت

ملاحظ اهتمام #السعوديين بمقتل نيرة على ايد بلطجى مصرى#مش شايف يعنى اى حس عن مقتل دكتور صيدلى مصرى على ايد سيدة #سعودية ولا انتو بتتكلمو بتعليمات من حكامكم ورونا بيء وسمعونا صوتكم وياريت تنشرو الحقيقة كاملة واية موضوع المسدس فى الشنطة دة هو دة اسلوب الحياة حمل سلاح نارى — I Abouelkheir (@I_Abouelkheir) July 13, 2022

كما أكدت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي بالأسرة، أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله، مبينة أن السفارة المصرية تحركت على الفور لضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني.