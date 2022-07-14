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أمير قطر السابق حمد بن خليفة.. هذا ما أخبره به “هيكل” عن “السيسي” قبل 10 سنوات

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد حسنين هيكل وأمير قطر السابق watanserb.com
محمد حسنين هيكل وأمير قطر السابق
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وطن- كشف الكاتب المصري البارز جمال سلطان، تفاصيل لقاء جمع أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالكاتب والسياسي المصري الراحل محمد حسنين هيكل، قبل 10 سنوات.

محمد حسنين هيكل وأمير قطر السابق

التفاصيل التي كشفها “سلطان” عبر حسابه الرسمي بتويتر، نسبها لحوار سابق لمحمد حسنين هيكل، مع الإعلامية المصرية المحسوبة على النظام لميس الحديدي، زوجة الإعلامي المصري عمرو أديب.

وقال جمال سلطان بحسب ما رصدت (وطن)، إن لميس أجرت حوارا مع “هيكل” في ديسمبر 2012، بعد 6 أشهر من حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وضمن هذا الحوار حكى محمد هيكل للميس، أنه قابل أمير قطر السابق الشيخ حمد في باريس.

هذا ما قاله هيكل عن السيسي للشيخ حمد

وتابع هيكل أن الشيخ حمد اشتكى له ـ قبل تولي مرسي ـ من صعوبة التعامل مع مجلس حكم عسكري فيه 19 شخص.

فقال له هيكل: “هل سمعت عن اللواء عبد الفتاح السيسي؟ ستتعامل معه وحده قريبا!”

أزمة مصر وقطر ثم المصالحة

ويشار إلى أنه نشبت أزمة دبلوماسية حادة بين مصر وقطر، عقب انقلاب عبدالفتاح السيسي، على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، في العام 2013.

ووصلت هذه الأزمة إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسلط نظام السيسي إعلامه طيلة السنوات الماضية للنيل من قطر وقادتها، لدرجة التطاول على أفراد الأسرة الحاكمة في الدوحة والطعن بشرفهم.

إلا أنه منذ اتفاق العلا في السعودية قبل عامين، بدات العلاقت تتحسن بين مصر وقطر تدريجيا، حتى بلغت ذروتها هذا العام بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لمصر ولقائه السيسي في القاهرة.

أمير قطر تميم بن حمد في سوق الوكرة

وفي سياق لفت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأنظار إليه، الأربعاء، في أحدث ظهور له وكان يتجول في “سوق الوكرة” الشعبي القديم.

وفوجئ المواطنون والمقيمون خلال تواجدهم على شاطىء “الوكرة” بالأمير تميم بن حمد، وهو يسير مع عدد من مرافقيه بالزي الخليجي.

وألقى أمير قطر التحية على عدد من العمالة الأسيوية، فيما بدا في مشهد آخر وهو يداعب أطفالاً صادف وجودهم في المكان.

وأثار مقطع الفيديو للأمير تميم تفاعل القطريين وإعجابهم، مشيدين بتواضعه ومحافظته على التواصل المباشر مع الشعب.

وكان الأمير تميم بن حمد، قد هنأ القطريين بحلول عيد الأضحى المبارك قبل أيام.

ويشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ هو أمير دولة قطر الثامن، ويبلغ من العمر 42 عاما.

أمير قطر تميم بن حمد يلفت الأنظار بما فعله في “سوق الوكرة” (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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