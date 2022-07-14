أثناء عودتهم من مسابقة للقرآن الكريم.. مصرع 4 أطفال مصريين إثر سقوط حافلة في ترعة

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وطن – لقي أربعة أطفال مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، إثر سقوط حافلة كانت تقلهم في ترعة السلام بين محافظتي الدقهلية ودمياط بمصر.

الأطفال كانوا في طريق العودة إلى قرية ”ليسا الجمالية“ بعد المشاركة في مسابقة للقرآن الكريم.

انقلاب "ميني باص" بطلاب اطفال تحفيظ القران داخل ترعة السلام بين #دمياط والدقهلية بمصر وفاة 4 اطفال و اصابة 13 طالب لا حول ولا قوة الا بالله الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنه وعظم الله اجر والديهم و عجل بالشفاء للمصابين 😳🙈💔💔💔💔💔👇👇 pic.twitter.com/H2IB4IxyLm — 💙( ابو محمد )💙 (@abmsdyab5136) July 14, 2022

ووقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحادثة وأسماء الضحايا، وهم حنين حافظ رفاعي وتسنيم محمود رفاعي وشيماء عبد الناصر الجمال ومحمد إبراهيم جمال.

سقوط مينى باص في #ترعة_السلام بين محافظتي #دمياط و #الدقهلية

بطلبة وطالبات من الجمالية بدمياط وهم عائدون من #مسابقة_القرآن_الكريم وفاه ٧ أطفال منهم

حنين حافظ محمود ١١ عام

ياسمين رفعت محمود 15 عام

تسنيم محمود الرفاعي

شيماء عبد الناصر الجمال

محمد ابراهيم جمال pic.twitter.com/ELXLeHaKYM — صائد الأخبار (@reda_gabal6) July 14, 2022

وصرحت النيابة العامة في مصر مساء الأربعاء، بدفن جثامين الأطفال الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

وتقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتعازيه لأسر الضحايا.

ووجه الطيب، قيادات الأزهر الشريف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين.

وأمر الطيب، بتوفير إعانات مالية شهرية للمحتاجين منهم، وتوفير الدعم الصحي اللازم للمصابين من عمليات جراحية ومستلزمات طبية في مستشفيات جامعة الأزهر.

وكلف محافظ الدقهلية أيمن مختار، مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في الحادث.

وقررت المحافظة صرف مساعدة بمبلغ 8000 جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين الأربعة، وصرف مبلغ 2000 جنيه لكل مصاب. مع تسجيل الأسر المتضررة على برنامج الدعم الحكومي للأسرة الفقيرة المعروف في مصر بـ”تكافل وكرامة”.

غرق 7 أطفال في الأقصر

وجاء الحادث بعدما لقي سبعة أطفال حتفهم غرقا، في بلدة القرنة غربي محافظة الأقصر بصعيد مصر.

بينما جاء ذلك إثر انقلاب دراجة نارية بثلاثة عجلات “تروسيكل” كانوا يستقلونها في إحدى ترع المحافظة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن من بين الغرقى الصغار 6 أشقاء، وقد انتشلت فرق الإنقاذ النهري جثث الأطفال.

وكان على متن تلك الدراجة قبل سقوطها في الترعة 10 أشخاص هم رجل يقودها ومعه زوجته وأولادهم الستة.

غرق 7 أطفال بينهم 6 أشقاء كانوا يستقلون "تروسيكلًا" سقط بهم في إحدى الترع أثناء عودتهم من حفل زفاف بمركز نقادة في #الأقصر pic.twitter.com/e5YkWtN4Hx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 13, 2022

والأطفال السبعة الذين لقوا مصرعهم، هم زكريا الحسن محمد، وفاطمة الحسن محمد، وسارة الحسن محمد، وهاجر الحسن محمد، ويوسف الحسن محمد، ويوسف الراعي باهي، وإبراهيم الحسن محمد.