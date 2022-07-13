هل نسيت كلمة سر الواي فاي؟ إليك كيفية استعادتها!

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وطن– يبدو أن الوقت الذي كان أجدادنا أو حتى آباؤنا يتواصلون فيه عن طريق الرسائل المكتوبة قد انتهى. اليوم، احتلت الإنترنت مكانة مهمة في حياتنا اليومية. سواء كانت ثابتة أو متنقلة، جعلت الإنترنت الاتصال بالأشخاص، لا سيما البعيدين عنا أسهل وأسرع ما يمكن.

لذلك، إذا كنت تريد أن تتصل بصديق أو أحد أفراد أسرتك الذي يقطن بعيدا عنك، فيمكنك الاتصال وإرسال الرسائل. الإنترنت هو أيضًا وسيلة للعمل من المنزل، خاصة عندما تصاعدت وتيرة الوباء؛ حيث اختار الكثير منا جهاز توجيه لاسلكي.

لكن ماذا تفعل عندما تنسى كلمة سر الواي فاي الخاصة بك؟ كيف يمكنك استعادتها؟ فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك..

كيف تجد كلمة سر الواي فاي الخاصة بك بمجرد نسيانها؟

وفقا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية في تقريرها، فإن الإنترنت تقدم خدمة معروفة ومعترف بها في جميع أنحاء العالم وتلبي احتياجات الجميع. سواء كنت في حاجة إليها للبقاء على اتصال مع أحبائك أو للعمل وأنت مرتاح في منزلك. وللاستمتاع باتصال قوي أيضًا، ربما تكون قد لجأت إلى جهاز توجيه لاسلكي وقمت بتعيين كلمة سر لتأمين شبكتك، ما يمنع وصول الغرباء إليها.

من المعروف جيدًا أن كلمة السر التي تحددها لتأمين شبكتك اللاسلكية يجب أن تكون قوية ويصعب على الآخرين حتى التخمين فيها، بحيث لا يستطيع أحد اكتشافها.

لذلك، ليس من المستغرب أن لا يتذكر الكثير منا كلمة مرور الشبكة اللاسلكية الخاصة بنا. ولكي تكون كلمة السر قوية حقًا، يُنصح باستبعاد الألقاب / الأسماء الأولى لأفراد العائلة أو اختيار رقم بسيط.

كلمة السر الفريدة هذه ضرورية لتوصيل جميع الأجهزة في منزلك (الهاتف، الكمبيوتر المحمول، الجهاز اللوحي، التلفزيون) بالشبكة. ومع ذلك، ماذا لو نسيت كلمة السر الخاصة بك؟ لا داعي للذعر لأن هناك حلول ستساعدك لاستعادتها.

نصائح مفيدة للعثور على كلمة مرور شبكة لاسلكية

سواء حصلت عليه من متجر إلكترونيات أو من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك، فقد تم إعداد كل جهاز توجيه لاسلكي بالفعل. لذلك، ستجد اسم الشبكة وكلمة السر مكتوبين على ظهر علبة الجهاز. ومع ذلك، يمكنك تغييرها في بضع خطوات بسيطة:

باستخدام أي متصفح ويب، افتح نافذة إنترنت على الجهاز المتصل بالموجه.

في الشريط العلوي، اكتب عنوان IP الخاص بالموجه، وهو رمز رقمي مفصول بالنقاط بالتنسيق: 192.168.0.1 أو 192.168.1.1. يعتمد العنوان على طراز جهاز التوجيه. إذا لم يعمل أي من هذه العناوين، فتحقق من دليل التعليمات المرفق به.

بمجرد تحميل واجهة المسؤول الخاصة بالموجه، كل ما عليك فعله هو إدخال اسم مستخدم وكلمة السر. إذا لم تقم بتغيير بيانات اعتماد تسجيل الدخول الافتراضية للموجه، فسيكون المسؤول أو أي مجموعة أخرى تم تعيينها بواسطة الشركة المصنعة للجهاز.

يمكن أيضًا العثور على هذه المعلومات في دليل جهاز التوجيه. بمجرد تسجيل الدخول إلى واجهة جهاز التوجيه الخاص بك، ابحث عن القسم المسمى حسب الشركة المصنعة للجهاز أو الطراز أو الإعدادات اللاسلكية أو الأمان اللاسلكي. ستتيح لك إحدى علامات التبويب هذه تغيير اسم الشبكة وكلمة السر

الخيار العملي والأفضل للجميع؛ هو تخصيص مزيج من البيانات الشخصية. في حين أن العديد منها غير معقد، حيث هناك من يختارون كلمة سر بسيطة تتكون من أرقام متتالية، يبدو أن البعض الآخر يكتب رموز البيانات.

إعادة تعيين جهاز التوجيه؛ الملاذ الأخير

إذا بدت الخطوات المذكورة أعلاه معقدة أو أكثر إرباكًا، من أجل العودة إلى إعدادات المصنع (“الإعدادات الافتراضية”)، يجب إعادة تعيين جهاز التوجيه اللاسلكي. للقيام بذلك، تحتاج إلى الضغط على زر “إعادة تعيين” لمدة 10 ثوانٍ.