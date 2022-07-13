الخميس, يوليو 14, 2022
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منها جنون البقر .. تعرف على أشهر 7 أمراض نادرة وخطيرة (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
منها جنون البقر..تعرف على أشهر الأمراض النادرة والخطيرة في العالم watanserb.com
هناك أنواع كثيرة من الأمراض النادرة في العالم
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وطن- يعرف الإنسان أنواعًا كثيرة من الأمراض، تتراوح من الأمراض الخفيفة إلى الخطيرة، فهناك أمراض لها تأثير فوري وقابلة للشفاء، وهناك أيضًا أمراض نادرة لا يمكن علاجها.

في هذا السياق، ألقى موقع viva.co.id نظرة على أندر وأخطر 7 أمراض في العالم:

سرطان العظام أو الساركوما العظمية

الساركوما العظمية أو سرطان العظام  يحدث نتيجة حصول نمو غير طبيعي في خلايا العظام.

علاوة على ذلك، لا يزال سبب سرطان العظام غير معروف وغالبًا ما يحدث عند المراهقين.

سرطان العظام

حالات الإصابة بهذا النوع من السرطان نادرة جدًا ، خاصةً تلك الموجودة في الجمجمة والوجه.

تم تسجيل حوالي 100 حالة فقط في الأدبيات الطبية الحديثة.

اضطراب ما قبل الطمث الأكتئابي

اضطراب ما قبل الحيض الإكتئابي أو ما يعرف بـ Premenstrual dysphoric disorder هو اضطراب متعلق بالهرمونات تعاني منه النساء قبل الدورة الشهرية.

هذا الاضطراب هو شكل حاد من متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

اضطراب ما قبل الطمث الأكتئابي

ولا يزال السبب الحقيقي لاضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي غير معروف. ومع ذلك، يُعتقد أن هذا الاضطراب يحدث بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون قبل الدورة الشهرية.

 الكلاميديا

الكلاميديا هي عدوى جنسية، تنتقل عن طريق ممارسة الإتصال الجنسي.

إذا لم يتم علاج الكلاميديا ​​على الفور، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالعقم، خاصة عند النساء.

الكلاميديا

تحدث الإصابة بالكلاميديا نتيجة التعرض للعدوى بنوع من أنواع البكتيريا الممرضة، تسمى هذه البكتيريا باسم المتدثرة الحثرية والتي تنتشر عن طريق السوائل في الأعضاء التناسلية.

يمكن لأي شخص أن يصاب بهذا المرض إذا مارس الجنس مع شخص مصاب، خاصة إذا لم يستخدم الواقي الذكري.

مرض جنون البقر

هو مرض يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر. إذا أصاب بقرة، يُعرف المرض باسم اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري، بينما يُعرف عند البشر باسم مرض كروتزفيلد جاكوب.

مرض جنون البقر

يحدث هذا المرض بسبب بروتينات غير طبيعية يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزي. لذلك، سيعاني الإنسان أو الحيوانات المصابة من فقدان السيطرة على عضلات أجسامهم، مثل صعوبة المشي أو الوقوف.

الزهايمر

 مرض يدمر  بصفة تدريجية الذاكرة ويتداخل مع الوظائف العقلية الطبيعية بما في ذلك التفكير والاستدلال والسلوك النموذجي.

مرض الزهايمر

يبدأ المرض بالتسبب في مشاكل في الذاكرة وصعوبة في تذكر المعلومات. وبمرور الوقت، يتطور المرض ويفقد المصابون الذاكرة لفترات طويلة من الزمن.

تليف الكبد

التليف الكبدي هو حالة ناتجة عى فساد الكبد وتندبه بشكل دائم وقد يكون الضرر بسبب مرض الكلى أو قد يكون بسبب التهاب الكبد المزمن وإدمان الكحول.

التليف الكبدي

يعمل الكبد على تنقية الدم من المواد الضارة وإرسالها إلى جميع أنحاء الجسم وعندما يتلف الكبد، تتسبب المواد الضارة في تكوين نسيج ندبي بمرور الوقت.

كانكروم أوريس

كانكروم أوريس أو نوما هي عدوى تسبب تشكل تقرحات في الفم أو في الأعضاء التناسلية وما يقرب من 90 في المائة من الأشخاص الذين يصابون بمرض نوما يموتون في النهاية من مضاعفات العدوى.

مرض كانكروم أوريس
يحدث مرض نوما بشكل عام في الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي والنظافة.
كما أن هذه العدوى أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات.
المصدرموقع "VIVA.co.id". ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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