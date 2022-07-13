الخميس, يوليو 14, 2022
الرئيسيةالهدهدكلمة محمد بن زايد لشعب الإمارات وهذا ما قاله عن الشيخ خليفة...
الهدهد

كلمة محمد بن زايد لشعب الإمارات وهذا ما قاله عن الشيخ خليفة (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
كلمة محمد بن زايد لشعب الإمارات watanserb.com
كلمة محمد بن زايد لشعب الإمارات
- Advertisement -

وطن- بثت وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية كلمة مصورة بالفيديو وجهها رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، لأبناء شعبه والمقيمين على أرض الدولة الخليجية.

محمد بن زايد ينعي الشيخ خليفة مجددا

ووجه محمد بن زايد في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الإماراتية، عدة رسائل للإماراتيين، كاشفا عن خططه وأهدافه المستقبلية التي قال إنها تسعى إلى الارتقاء بالمواطن الإماراتي على كافة الأصعدة.

وضمن كلمته تذكر “ابن زايد” شقيقه الراحل ورئيس الإمارات السابق الشيخ خليفة بن زايد.

وقال ما نصه:”فقدنا قبل أسابيع صاحب القلب الكبير.”، كما وصفه بـ “القائد والوالد والمعلم الحكيم.”

وتابع محمد بن زايد أن الشيخ خليفة كان “عزيزا على قلب الصغير قبل الكبير” حسب وصفه.

واستطرد:”تقبلنا رحيله بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ونسأل الله الرحمة والمغفرة للشيخ خليفة.”

وأكمل الرئيس الإماراتي: “أخي الشيخ خليفة “رحمه الله” رافق المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في كل مراحل دولة الإمارات.”

لافتا إلى أن الشيخ خليفة “حمل أمانة الوطن بعد رحيل الشيخ زايد بإخلاص وحكمة، وأدى رسالته تجاه شعبه. وترك إرثاً خالداً من العطاء لشعوب المنطقة والعالم.”

محمد بن زايد يزور قبر أخيه الشيخ خليفة ويرفع أكف الضراعة داعيا له

محمد بن زايد: سعادة المواطن ورعايته هدفنا

وفي كلمته أكد الرئيس الإماراتي أنه “سيظل منهج “سعادة المواطن ورعايته” الأساس في كل خططنا نحو المستقبل واعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.”

كما ثمن “ابن زايد” ما وصفه بالدور الكبير الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات.

وأكد على أن تمكين شعب الإمارات، هو محور اهتمام القيادة وعلى قمة أولويات الدولة وخططها للمستقبل.

وأكمل:”مسؤوليتنا تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل ..وتحقيق هذا الهدف يعتمد على العمل والجهد الذي نقدمه اليوم.”

ولفت محمد بن زايد، إلى أنه “ستظل سياسة دولة الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم.. وعوناً للشقيق والصديق وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها” حسب قوله.

الإمارات والطاقة

كما أشار رئيس الدولة إلى أن الإمارات، مستمرة في ترسيخ مكانتها، كمزوداً موثوقاً للطاقة وداعماً لأمن الطاقة العالمي. كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي.

وأكمل:”سنعمل على تعزيز دورنا ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري.. وسنستمر في مد يد العون إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون.”

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لفت كذلك إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً، حسب وصفه.

وأضاف أن الإمارات تمتلك ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة “وتشاركنا أكثر من 200 جنسية بفاعلية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره.”

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وكانت الإمارات أعلنت، يوم الجمعة 13 مايو 2022، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشكل رسمي. بينما تقارير تحدثت عن وفاته قبل هذا التاريخ بأسبوعين وسط تكتم رسمي على الخبر.

وكانت (وطن) أول صحيفة تنشر خبر وفاة الشيخ زايد، قبل إعلان الخبر رسميا.

حيث أمدتنا مصادر داخلية مطلعة بالخبر وقتها، مشيرة إلى أنه تم التكتم عليه من قبل الشيخ محمد بن زايد، لحين ترتيب أمور بيت الحكم.

خبر مضحك.. الإمارات تعلن مشاركتها في لجنة عالمية لمناهضة التعذيب

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رغم الإساءة للرسول.. الإمارات تعلن دعمها للهند وتمول مشروعا ضخما هناك

الهدهد

مفاجأة بشأن المصريين الـ6 ضحايا حادث السير في الإمارات.. أحدهم متورط بقضية مخدرات

الهدهد

خبر مضحك.. الإمارات تعلن مشاركتها في لجنة عالمية لمناهضة التعذيب

الهدهد

مفاجأة .. الرئيس السريلانكي حاول الهروب إلى الإمارات لكنّه فشل لهذا السبب!

الهدهد

الإمارات.. محكمة تصدر حكمها النهائي بحق الإسرائيلية فداء كيوان

الهدهد

اختفاء الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد.. تغريدة لسياسي بارز تثير الجدل

الهدهد

ثقب في طائرة إماراتية ومعجزة منعت كارثة محققة (فيديو)

الهدهد

الإفراج عن مواطن عماني موقوف في الإمارات (شاهد)

الهدهد

فضيحة لشقيق سفير الإمارات في إسرائيل.. كون ثورة فاحشة على حساب الفلسطينيين

اقتصاد

أوبر ترفع الأسعار في الإمارات .. ما السبب!؟

الهدهد

هدف للتحريض ضد قطر.. مؤتمر صحفي لقناة فرنسية ممولة إماراتيا يمنى بفشل ذريع

الهدهد

رسالة بخط يد معتقل إماراتي تُحرج محمد بن زايد.. ما جاء فيها صادم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 15 يوليو 2022.. انخفاض محدود

إيفانا ترامب اتهمت زوجها الرئيس السابق بالاغتصاب قبل وفاتها .. ما القصة!؟

العثور على جثة إيفانا زوجة ترامب السابقة في شقتها .. وهذا سبب وفاتها (صور)

وفاة الشيف عمر.. قصة الطفل المغربي الذي نعته اليونيسيف وهذا ما اشتكى منه قبل وفاته

العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا في توقع مفاجئ للعام 2022 .. ماذا سيحدث!

قريب لزوجة ماهر الأسد يشتري عقارات لميليشيات إيران.. تفاصيل خطيرة

أول إصابة بجدري القرود في السعودية.. الصحة كشفت التفاصيل وتحذر

واشنطن بوست:يجب على بايدن إعادة الرهائن الأمريكيين من السعودية على متن طائرته

صور خاصة لسلطان عمان هيثم بن طارق الأكثر رواجا بالسلطنة (شاهد)

سلطنة عمان.. سقوط طفلين من قمة جبل وهذا مصيرهما (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC