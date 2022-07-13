فيديو لـ مصري مقيم بالسعودية يقوم بتمزيق القرآن.. هكذا كان جزاؤه!

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مقيم مصري بالسعودية بتمزيق القرآن الكريم أثناء قيادته لسيارته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر مجموعة من الشبان السعوديين وهم يطاردون أحد المقيمين المصريين قام بتمزيق القرآن الكريم.

وبحسب ما هو متداول، فقد ظهر المقيم المصري وهو يقيم بتمزيق صفحات من المصحف ويلقي بها في الشارع.

وأظهر الفيديو مخاطبة أحد الشبان السعوديين له بأن يقوم بترك القرآن الكريم، دون استجابة منه قائلا: “مش حرام”.

وأظهر الفيديو تمكن الشبان السعوديين من ملاحقته واعتراضه في الطريق، وقاموا بإنزاله من سيارته وانهالوا عليه بالضرب.

مقتل صيدلاني مصري على يد سيدة سعودية

ويأتي تداول هذه الواقعة بعد ساعات من قتل صيدلاني مصري بالرصاص على يد سيدة سعودية.

بدوره أفاد موقع “القاهرة 24” المصري بأن الصيدلي قتل نتيجة رفضه “إعطاء سيدة سعودية علاجا لا يصرف إلا بوصفة طبية”.

ونقل الموقع عن أحد جيران الضحية القول إن “أصحاب المحلات المجاورة للصيدلية، أفادوا بنشوب مشادة كلامية، نتيجة امتناع الصيدلي عن إعطاء السيدة مضادا حيويا لا يصرف إلا بوصفة طبية، التزاما منه بقوانين السلطات الصحية السعودية”.

وأضاف أن المواطنة السعودية توجهت بعد ذلك لسيارتها لتحضر مسدسها الخاص، وتدخل عليه الصيدلية مرة أخرى وتطلق عليه طلقتين ناريتين في ظهره، مما تسبب له في تهتك بالرئة، ومفارقة الحياة بعد نقله للمستشفى”.

ووفقا للموقع فإن الصيدلي المقتول متزوج ولديه ابن، يبلغ من العمر ثلاث سنوات وكان يخطط لترك وظيفته والعودة لمصر الشهر المقبل.

القانون يحظر صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

ويحظر القانون السعودي صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب وتصل عقوبة المخالفة للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

ولم تكشف السلطات السعودية أي تفاصيل بشأن هوية القاتلة التي تحدثت وسائل إعلام مصرية عن القاء القبض عليها من قبل الشرطة السعودية، فيما ذكرت أخرى أنها سلمت نفسها للسلطات بعد تنفيذها لعملية القتل.