عراقي يقتل جاره بـ8 طلقات ويطلق النار على زوجته وطفليه (شاهد)

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وطن – في جريمة وُصفت بـ”المروعة”، أقدم عراقي على قتل جاره وإصابة زوجته وطفليه بأعيرة نارية ولاذ بالفرار.

وألقت قوات الشرطة القبض على الجاني، بعد مرور 24 ساعة .

وأظهر مقطع فيديو متداول، تم التقاطه من كاميرا مراقبة مثبتة، المتهم وهو يقتحم منزل جاره في منطقة الملحانية بالعاصمة بغداد.

وشوهد الجاني، وهو يطلق الأعيرة النارية ما أسفر عن مقتل جاره إثر إصابته بثماني طلقات نارية وإصابة زوجته وطفليه بإصابات خطيرة نقلوا على إثرها للمستشفى.

بين قتيل وحالات حرجة.. عراقي يُردي جاره قتيلا ويطلق الرصاص على زوجته وطفليه ويلوذ هاربا قبل ضبطه بكمين للشرطة#العربية pic.twitter.com/nk0EtRMB40 — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) July 12, 2022

يأتي هذا فيما قالت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، في بيان، إنه تم ضبط المتهم بعد قتله جاره، وذلك بكمين محكم في منطقة الكرادة ببغداد.

وأشارت إلى تسليمه إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

والعراق ساحة لمثل هذه الجرائم البشعة، فقبل أشهر أقدم شخص على قتل شقيقه واغتصاب ابنتي المغدور الصغيرتين، قبل أن تلقي قوات الشرطة القبض عليه.

وضبط أجهزة الأمن بندقية كلاشنكوف مع ملحقاتها بحوزة المتهم الذي اعترف خلال التحقيق الأولي، بجريمة اغتصاب ابنتي أخيه، وهما فتاتين تبلغان من العمر 12و 15 عاما.

وجاءت جريمة الاغتصاب المزدوجة بعد أن قام بقتل والدهما في وقت سابق.

وهناك زيادة ملحوظة في وتيرة حوادث العنف الأسرية في العراق، ويروح ضحيتها في الغالب النساء والأطفال، وسط انتقادات واسعة من قبل المنظمات المدنية والحقوقية العراقية لضعف الاجراءات العقابية الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم، وعدم وجود تشريعات وقوانين مضادة لهذا العنف كما يجب .

ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات العنف المجتمعي في العراق، هو نتاج طبيعي لتراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية في البلاد.

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