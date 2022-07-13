الخميس, يوليو 14, 2022
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أحمد حاتم.. صيدلي مصري قتلته سعودية رميا بالرصاص والسبب لا يصدق!

باسل النجار
كتب باسل النجار
صيدلي مصري قتلته سعودية watanserb.com
صيدلي مصري قتلته سعودية
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وطن- كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم ماضي، رميا بالرصاص على يد سيدة سعودية، داخل الصيدلية التي يعمل بها في مدينة “سكاكا” شمال غرب المملكة.

مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم على يد سعودية

وكانت وسائل التواصل قد ضجت بخبر مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم (33 عاما)، ابن قرية “كفر دنشواي” الواقعة في محافظة المنوفية المصرية.

وبحسب ما كشفته مواقع مصرية فإن تفاصيل الواقعة تتلخص، في نشوب خلاف بين الصيدلي المصري والسيدة السعودية، لرفضه صرف علاج محدد لها بدون وصفة طبيب.

وكانت السيدة طلبت من أحمد حاتم، الذي يعمل بصيدلية “العائلة” بالناصرية في مدينة “سكاكا”، أن يعطيها مضاد حيوي.

إلا أن أحمد رفض إعطائها المضاد الحيوي بدون وصفة طبيب ـ لم يكن معها روشتة ـ لتغادر الصيدلية غاضبة إلى سيارتها بالخارج.

السيدة السعودية قتلته بسبب “مضاد حيوي”!

حيث أحضرت مسدسها ودخلت الصيدلية مجددا لتفاجئ أحمد حاتم، بتصويب المسدس تجاهه وإطلاق رصاصتين عليه، ليقع قتيلا في الحال.

جدير بالذكر أن قانون السعودية يحظر صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب.

وتصل عقوبة مخالفة هذا القانون للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

وفيما لم تُكشف هوية السيدة قاتلة الصيدلي المصري حتى الآن، أفادت حسابات سعودية بأن الشرطة ضبطتها وألقت القبض عليها.

نبيلة مكرم تؤكد حدوث الجريمة وتكشف التفاصيل

وفي أول رد رسمي مصري على الحادثة، قالت سفيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبد الشهيد، إنها تواصلت مع أسرة الصيدلي المصري د. أحمد حاتم ماضي، الذي توفي في حادث إطلاق نار بالصيدلية التي يعمل بها في المملكة.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة فإن نبيلة مكرم، قدمت واجب العزاء لأهل الفقيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأكدت على ثقتها في الإجراءات القانونية بالسعودية.

كما طمأنت الوزيرة المصرية أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى مصر.

وأكدت “مكرم” أن أحمد حاتم قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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