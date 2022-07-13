أحمد حاتم.. صيدلي مصري قتلته سعودية رميا بالرصاص والسبب لا يصدق!

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وطن- كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم ماضي، رميا بالرصاص على يد سيدة سعودية، داخل الصيدلية التي يعمل بها في مدينة “سكاكا” شمال غرب المملكة.

مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم على يد سعودية

وكانت وسائل التواصل قد ضجت بخبر مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم (33 عاما)، ابن قرية “كفر دنشواي” الواقعة في محافظة المنوفية المصرية.

🔴 سعودية تقتل صيدليًا مصريًا بالرصاص خلال عمله بالمملكة العربية السعودية pic.twitter.com/7svb3PFoiF — القاهرة 24 (@cairo24_) July 13, 2022

وبحسب ما كشفته مواقع مصرية فإن تفاصيل الواقعة تتلخص، في نشوب خلاف بين الصيدلي المصري والسيدة السعودية، لرفضه صرف علاج محدد لها بدون وصفة طبيب.

وكانت السيدة طلبت من أحمد حاتم، الذي يعمل بصيدلية “العائلة” بالناصرية في مدينة “سكاكا”، أن يعطيها مضاد حيوي.

إلا أن أحمد رفض إعطائها المضاد الحيوي بدون وصفة طبيب ـ لم يكن معها روشتة ـ لتغادر الصيدلية غاضبة إلى سيارتها بالخارج.

السيدة السعودية قتلته بسبب “مضاد حيوي”!

حيث أحضرت مسدسها ودخلت الصيدلية مجددا لتفاجئ أحمد حاتم، بتصويب المسدس تجاهه وإطلاق رصاصتين عليه، ليقع قتيلا في الحال.

وشه مالوف بالنسبالي كاني اعرفه

ربنا يرحمه ويصبر أهله

احمد حاتم شهيد لقمة العيش pic.twitter.com/E45tl4LZft — 03 (@i_mhmdkaka) July 13, 2022

جدير بالذكر أن قانون السعودية يحظر صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب.

وتصل عقوبة مخالفة هذا القانون للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

وفيما لم تُكشف هوية السيدة قاتلة الصيدلي المصري حتى الآن، أفادت حسابات سعودية بأن الشرطة ضبطتها وألقت القبض عليها.

نبيلة مكرم تؤكد حدوث الجريمة وتكشف التفاصيل

وفي أول رد رسمي مصري على الحادثة، قالت سفيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبد الشهيد، إنها تواصلت مع أسرة الصيدلي المصري د. أحمد حاتم ماضي، الذي توفي في حادث إطلاق نار بالصيدلية التي يعمل بها في المملكة.

شاب مصري يعمل دكتور صيدلي بالمملكة قتلا غدرا بالرصاص ع يد سيدة سعودية لرفضة مخالفة القانون واعطائها الدواء بدون وصفة طبيه اهذا جزء المخلص والملتزم ف عمله#حق_احمد_حاتم_فين pic.twitter.com/DrR66OZaj7 — Ahmed Sobhi | Programmer | مبرمج ⚡️ (@ahmedsobhi___) July 13, 2022

وبحسب بيان لوزارة الهجرة فإن نبيلة مكرم، قدمت واجب العزاء لأهل الفقيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأكدت على ثقتها في الإجراءات القانونية بالسعودية.

كما طمأنت الوزيرة المصرية أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى مصر.

وأكدت “مكرم” أن أحمد حاتم قتل أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني.