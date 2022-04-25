مطالبات واسعة في الإمارات برفع معاشات المتقاعدين أسوة بقطر

وطن– طالب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، الذي يعرف بين النشطاء على أنه مستشار لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أصحاب القرار في الإمارات برفع معاشات المتقاعدين بنسبة لا تقل عن 50%.

البداية عند عبدالخالق عبدالله

وتأتي مطالبة الأكاديمي الإماراتي تلك بعد أيام من إصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 15 ألف ريال. وأيضا رفع منحة الزواج من 100ألف إلى 300 ألف وغيرها من القرارات.

اقترح على اصحاب القرار التكرم بزيادة راتب كل متقاعد بنسبة لا تقل عن 50% وان أمكن بنسبة 100% لمواكبة غلاء المعيشة والتضخم وأعباء الحياة التي بلغت درجات قصوى لجيل قدم أفضل وأجمل سنوات عمره في خدمة وطنه ووظيفته وأخلص لقيادته. الاستثناء الوحيد من كان راتبه اكثر من 100 الف درهم — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 25, 2022

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”اقترح على أصحاب القرار التكرم بزيادة راتب كل متقاعد بنسبة لا تقل عن 50%. وإن أمكن بنسبة 100%.”

وأرجع مستشار ابن زايد هذا “لمواكبة غلاء المعيشة والتضخم وأعباء الحياة”. التي وصفها بأنها “بلغت درجات قصوى”.

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مشددا على أن جيل المتقاعدين هذا “قدم أفضل وأجمل سنوات عمره في خدمة وطنه ووظيفته وأخلص لقيادته.” حسب وصفه.

ولفت “عبدالله” في نهاية تغريدته إلى أن الاستثناء الوحيد من هذه الزيادات التي يطالب بها للمتقاعدين “من كان راتبه أكثر من 100 ألف درهم.”

الردود كشفت أنه مطلب شعبي

ناشطون في ردهم على تغريدة مستشار ابن زايد ربطوا بين مطالبته تلك، والقرارات القطرية قبل أيام بزيادة رواتب المتقاعدين.

لن تصبحو قطر — فهد – جاف صيفاً (@Faahod7070) April 25, 2022

في قطر كان هناك اشكاليه بالمتقاعدين القداما بسبب الرواتب القديمة وهي رواتب قليلة

فتم معالجة بقرار الحد الأدنى لرواتب

وفوقها مكافئة

وهذا ادراك من الأمير العادل حفظة الله

أنهم هم الخير والبركة — الهاشمي (@lhasheme11) April 25, 2022

فيما كشفت الردود على تغريدة “عبدالله” بأن زيادة رواتب المتقاعدين أشبه بمطلب شعبي في الإمارات.

وفي هذا السياق أوضح عبدالله راشد الشحي:”والله دكتور رواتب المتقاعدين الحد الادنى ضعيف عشرة الاف درهم.. شو بتعيشك هذا العشرة نتمنى اتخاذ قرار بزيادة رواتب المتقاعدين.”

والله دكتور رواتب المتقاعدين الحد الادنى ضعيف عشرة الاف درهم شو بتعيشك هذا العشرة نتمنى أتخاذ قرار بزيادة رواتب المتقاعدين الحمدلله الخير في البلاد موجود والدخل رقم كبير نتمنى الزيادة قريبًا — عبدالله راشد بن زويد الشحي (@bin_zuwayyed) April 25, 2022

وكتب ناشط آخر:”الله يجزيك خير دكتورنا العزيز بطرح هذا الموضوع المهم اللى يهم شريحة من أبناء هذا الوطن الغالي وفي ميزان حسناتك.. وندعوا الله العلي القدير وثم أصحاب القرار ان تتم الزيادة لهذه الشريحة في هذا الشهر الكريم الان”.

وأكد أحمد الظواهري مؤيدا اقتراح عبدالخالق عبدالله: “اقتراح في محله المعيشة صارت غاليه والمتقاعد يقف عاجز أمامها”.

اقتراح في محله المعيشة صارت غاليه والمتقاعد يقف عاجز أمامها — احمد الظهوري (@aaaz00182) April 25, 2022

ومن جانبه قال عبدالله المزروعي، إن الحد الأدنى من الراتب التقاعدي 10 الآف درهم مر عليه سنين بدون زيادة. مشددا على أن المتقاعدين يستحقون زيادة تتناسب مع متطلبات الحياة المتزايدة.

أحد النشطاء أوضح في رده على الأكاديمي الإماراتي بأنه يوجد في الامارات صناديق تقاعد محلية واتحادية وأخرى للنظام العسكري. وأن هناك اختلافا قانونيا وإداريا فيها.

مشيرا إلى أنه من الصعب حاليا إصدار قرار موحد حول زيادة المتقاعدين في الامارات: “في أبوظبي والشارقة أصبح معظم المتقاعدين يتلقون دعم إضافي. الاقتراح الان هو خلق صندوق تقاعد إماراتي شامل بقانون موحد.”

▪️يوجد #الامارات صناديق تقاعد

محلية واتحادية واخرى للنظام العسكري

وهناك اختلاف قانوني واداري فيها

ومن الصعب حاليا اصدار قرار موحد حول زيادة المتقاعدين #الامارات

▪️#ابوظبي & الشارقة اصبح معظم المتقاعدين يتلقون دعم اضافي

🔹الاقتراح الان هو خلق صندوق تقاعد اماراتي شامل بقانون موحد — HAMAD ALAHBABI 🇦🇪 (@7UAEHD) April 25, 2022

ليرد عليه عبدالخالق عبدالله بأن “اقتراح تأسيس صندوق تقاعدي إماراتي موحد هو اقتراح موفق.”

رفع راوتب المتقاعدين في قطر

ويشار إلى أنه قبل أيام احتفى القطريون بقرار الأمير تميم بن حمد، رفع رواتب المتقاعدين وكذلك منحة الزواج وغيرها من القرارات.

ودشن القطريون عبر “تويتر” وسما بعنوان “شكرا بوحمد”، احتل الصدارة بالتريند القطري لعدة أيام.

حيث قدم القطريون من خلال الوسم الشكر للأمير وللحكومة على حرصها على رصد ومتابعة حالة المواطنين. وتذليل كل العقبات أمامهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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