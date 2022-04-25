الإثنين, أبريل 25, 2022
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الهدهد

“ارفعوا رواتب المتقاعدين “.. مطلب شعبي يجتاح موقع “تويتر” في سلطنة عمان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سلطنة عمان رواتب المتقاعدين watanserb.com
مغردون عمانيون يطالبون الحكومة بضرورة رفع رواتب المتقاعدين

وطن – تزامنا مع الارتفاع الحاد في الأسعار وتكاليف المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ساءت أكثر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الفائت، طالب مغردون عمانيون الحكومة بضرورة رفع رواتب المتقاعدين.

وتعبيرا عن دعمهم لهذا المطلب، دشن الناشطون العمانيون وسما بعنوان: “#ارفعواء_رواتب_المتقاعدين“، احتل صدارة الوسوم المتداولة في السلطنة على منصة التدوين المصغر “تويتر”، أكدوا من خلاله على ضرورة رفع رواتب المتقاعدين خصوصا وأن عدد كبير منهم يتقاضون رواتب متدنية لا تكفي سد احتياجاتهم.

وتعبيرا عن دعمه لهذا المطلب، قال الإعلامي العماني عادل الكاسبي في تغريدة له:” آن الأون أن تُرفع رواتب المتقاعدين وعلى مجلس الشورى أن يجتهد كثيرا في هذا الملف ، فتكلفة العيش الحالية لا تستقيم مع هذه الرواتب التقاعدية الضعيفة”.

وقال الكاتب الصحفي علي بن سالم الراشدي مؤيدا هذا المطلب:” اضم صوتي إلى المطالبين برفع رواتب المتقاعدين والتي أصبحت لا تغطي أساسيات الحياة اليومية في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار.”

أما الكاتب والمخرج المسرحي عماد محسن الشنفري، فقال: “التقاعد الإجباري هو تسريح من العمل الحكومي لم يكن في حساب الموظف بل هم ضحية ديون تراكمت على الدولة بسبب أخطاء مسؤولين سابقين يتنعمون في قصورهم اليوم وهذه الفئة تعاني تبعات هذا التقاعد واليوم أقل ما يمكن تقديمه لهم هو استمرار العلاوة الدورية ورفع رواتبهم”.

كما طالب الدكتور الأكاديمي عماد الراشدي بزيادة رواتب المتقاعدين بالقول:” الرواتب متدنية والضرائب عالية والكهرباء والماء والبنزين والمعيشة مرتفعة فيجب أن لا يقل راتب المتقاعد عن ٧٠٠ ريالا ولا راتب حامل شهادة البكالوريوس عن ألف ريال ولا الماجستير عن ألف ونص ولا الدكتوراة عن ألفين وهذا زهيد في ظل ارتفاع الأسعار وقليل في بلد غني”.

من جانبه، علق الناشط يوسف القاسمي بالقول: “معظم دول الخليج رفعت رواتب المتقاعدين ووجهت جزء من الايرادات لتحسين مستوى دخل الفرد .. لانها تعلم بأن مستوى معيشة ودخل المواطن ينعكس إيجابا على إقتصاد الدول .. ناهيك كونه حق من حقوق هؤلاء المواطنين .. ما الذي ينقصنا نحن ؟؟”.

أمير قطر يرفع معاشات المتقاعدين

وتأتي هذه المطالبات برفع معاشات المتقاعدين في السلطنة بعد أيام قليلة من إصدار أمير قطر قرارا أميريا برفع معاشات المتقاعدين.

بينما أشار بيان الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر القانونين رقم (1)، ورقم (2) لسنة 2022، بشأن التأمينات الاجتماعية، والتقاعد العسكري.

ومن أبرز وأهم الخصائص المشتركة بين قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري، هو وضع الحد الأدنى لقيمة المعاش، بحيث لا يقل عن خمسة عشر ألف ريال (نحو 4 آلاف دولار أمريكي). كما أضاف القانونان بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك.

وكذلك شملت القرارات الجديدة توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين القطريين، العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم.

(المصدر: تويتر – متابعة ورصد وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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