موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقناة الناقلة في قمة الدوري الإسباني

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة برشلونة وإشبيلية الأحد، في قمة منافسات الأسبوع ال30 من الدوري الإسباني على أرض ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين المستضيف لتلك المواجهة برشلونة أمام نظيره الضيف إشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية.

👋 صباحكم همة ونشاط 💪 pic.twitter.com/xQuc8IuioY — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 29, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة مصر عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث المباراة كالعادة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

🏋️‍♂️ اليوم نستأنف تدريباتنا بعين على مباراة #برشلونة_إشبيلية 🔥 pic.twitter.com/mu1tZIiQPr — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 28, 2022

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، على القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي. كما وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على مباراة برشلونة وإشبيلية

وسيعلق على أحداث مباراة قمة منافسات الدوري الإسباني بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المواجهة بتشكيلة أساسية أمام الضيف إشبيلية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

👋 صباحكم همة ونشاط 💪 pic.twitter.com/w5C6Ec6ugP — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 25, 2022

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، رونالد أراخو، جيرارد بيكيه، إريك غارسيا، جوردي ألبا، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من: دي يونج، بوسكيتس، بيدري، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، عثمان ديمبيلي، أوباميانغ، فيران توريس.

تاريخ المواجهات بين برشلونة وإشبيلية

ولم يتلقى فريق برشلونة “البلوغرانا” أي من الخسارة على ميدانه في آخر 18 مباراة ضد منافسه إشبيلية، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 مباريات.

كما وخسر فريق إشبيلية ” الأندلسي” في مباراة واحدة فقط في آخر 4 مواجهات أمام برشلونة في منافسات الدوري الإسباني، بينما تعادل في 3 مباريات أخرى. وحافظ برشلونة على نظافة شباكه في آخر 4 مواجهات.

فيما لم يخسر فريق إشبيلية في آخر 15 مباراة، فقد حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 مباريات.

وجاء إشبيلية في المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد برصيد 57 نقطة، بينما آتى منافسه المستضيف برشلونة في ثالث الترتيب برصيد 54 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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