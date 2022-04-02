صابرين ضحية “رامز موفي ستار” في الحلقة الأولى ورد عنيف عليه (فيديو)

وطن – انطلقت، السبت، الحلقة الأولى لبرنامج المقالب الرمضاني السنوي الخاص بالفنان رامز جلال، والذي جاء هذا العام تحت عنوان “رامز موفي ستار” وكانت أولى ضحاياه هي الفنانة صابرين.

وبدأت الحلقة بعرض تتر البرنامج لأول مرة والذي شهد غناء رامز جلال له كالعادة، وحمل عبارات وجمل تدل على ما يحدث بالبرنامج من خدع.

وفي بداية الحلقة سخر رامز جلال من ملابس صابرين، وقال: “باحثة في المركز القومي لأبحاث الكرنب، صابرين لابسة سيالة وجزمة باتيناج”.

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وتابع:”اعتزلت الفن ووجهت كل اهتمامتها للأكل. معانا كوكب الشرق وأم كلثوم الفن.”

كما سخر من عدم إجادتها للغة الإنجليزية عندما حاولت التحدث مع النجم فاندام، الذي يشارك رامز الإيقاع بضيوفه.

والتقت صابرين بفاندام في البداية، وبدأ فريق العمل بإقناع صابرين بالمقلب من خلال ترشيحها لخوض دور البطولة أمام النجم العالمي.

لتقتنع بالفعل وبدأت صابرين في تجسيد دور ليلى، وهي واحدة من سكان البحيرة.

ويشار إلى أن فكرة برنامج “رامز موفي ستار” هذا العام تدور حول استضافة مجموعة من المشاهير بشتى المجالات بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

ليتعرض النجوم الضحايا للعديد من المغامرات المرعبة التي يفزعون لها، حيث يستقلون سيارة تسير بسرعة جنونية في الصحراء، وتقف فجأة على أمام بحيرة بها تمساح وهي على وشك السقوط.

كما يظهر بهذه البحيرة ثعابين صغيرة يمسك بها رامز جلال الذي يظهر يرتدي قناعا على وجهه، لعدم كشف شخصيته إلا بآخ رالمقلب.

ويشار إلى أن حلقات “رامز موفي ستار” تم تصويرها بالكامل في مدينة الرياض السعودية وفي صحراء المملكة، ويشاركه البرنامج النجم العالمي فاندام.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال العديد من نجوم الفن والرياضة، بحسب ما كشف البرومو الرسمي للبرنامج.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ أكثر من 10 سنوات.

وسبق أن قدم رامز جلال برامج “رامز قلب الأسد”، و”رامز ثعلب الصحراء”. و”رامز عنخ آمون”.

بالإضافة إلى “رامز قرش البحر”، و”رامز واكل الجو” و”رامز بيلعب بالنار”. و”رامز تحت الأرض”. وكذلك “رامز تحت الصفر”، و”رامز مجنون رسمي”. و”رامز عقله طار” الذي قدمه بموسم رمضان الماضي.

ودائما ما يتعرض رامز جلال لانتقادات حادة بسبب ما يفعله بضحاياه في برامجه.

وسبق أن رفعت عدة قضايا ضده في مصر بتهمة الإضرار بالنشء ونشر ثقافة العنف.

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