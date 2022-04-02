الفيفا والرد الصادم على طلب إعادة مباراة الجزائر والكاميرون (فيديو)

وطن – رد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”جياني إنفانتينو، على طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في نهائي تصفيات مونديال كأس العالم 2022 أفريقيا.

الفيفا وطلب إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

وفاجأ السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بعد توجيه سؤال له من أحد الصحفيين على طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، قائلاً: ” لا علم لي بشأن هذا الطلب”.

Gianni Infantino à propos du match Algérie – Cameroun : « Je ne suis pas au courant. L’Algérie a joué un très bon match et malheureusement le football est dur. »pic.twitter.com/D0uKyJflHj — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) April 1, 2022

وأردف إنفانتينو، ” منتخب الجزائر لعب مباراة جيدة أمام الكاميرون، ولكن للأسف هذه هي كرة القدم”.

الاتحاد الجزائري وشكوى الفيفا

وطالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقب نهاية المباراة وفشل منتخب الجزائر في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر في بيان رسمي له، جاء فيه: ” طالبنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إعادة مباراة الجزائر والكاميرون بسبب التحكيم الفاضح في المباراة الفاصلة”.

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كما وأضاف الاتحاد الجزائري، ” قمنا بتفعيل جميع الوسائل المسموح بها وفق القانون، من أجل استعادة حقوقنا وإعادة المباراة في ظل الشروط التي تضمن النزاهة والحيادية في التحكيم”.

وختم بيانه، ” نطالب من كافة الهيئات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تسليط الضوء على التحكيم في تلك المباراة المذكورة”.

إقصاء الجزائر أمام الكاميرون

وفشل منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، للمرة الثانية على التوالي في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 قطر بعد الإقصاء أمام الكاميرون بهدف سجل في الثواني الأخيرة للمباراة.

وتأهل منتخب الكاميرون ” الأسود” على حساب نظيره الجزائر للمشاركة في مونديال قطر 2022، بنتيجة 2-2 مع الأفضلية في عدد الأهداف، في مباراة ذهاب وإياب نهائي تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

كما وأسفرت قرعة مونديال كأس العالم 2022، عن تواجد منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة الصعبة، برفقة البرازيل وصربيا وسويسرا. المقرر إقامتها في ال18 من شهر نوفمبر المقبل.

فيما يستعد منتخب الجزائر الوطني المحلي لمباراة ودية قادمة. تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة، أمام نظيره توغو في السابع من شهر إبريل الجاري، على أن تكون مباراة الإياب في العاشر من الشهر ذاته.

(المصدر: وطن + تويتر)

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