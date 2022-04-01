الهدهد

اعتقال ضباط شرطة أتراك حاولوا توريط لاجئين سوريين بالمخدرات والعملات المزورة

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
لاجئين سوريين في تركيا watanserb.com
عناصر شرطة أتراك يبتكرون طريقة جديدة للاعتداء على اللاجئين السوريين في إسطنبول

وطن – أُوقف عناصر من الشرطة التركية على خلفية وضعهم أموالا مزورة ومخدرات في سيارتين تعودان للاجئين سوريين.

وكان المواطنان السوريان “محمد نادر حمود” و”ماهر السلمان” قد اعتقلا في منطقة اسنيورت يلدريم في 13 مارس آذار الماضي بتهمة وجود مبلغ 9 آلاف و156 دولاراً و900 ليرة تركية في السيارتين اللتين يقلانهما، فيما كانت السيارتين للشركة التي يعملان بها، حسب ما قالا.

وأضافا: “بعد التفتيش قام ضباط من الشرطة بأخذ الأموال المذكورة ووضع أموال مزورة مكانها”.

وأشار موقع .birgun نقلاً عن سجلات الشرطة والنيابة العامة أن السوريين الموقوفين تم نقلهما إلى مركز شرطة يونس امري، وبالتحقيق معهما ذكرا أن الشرطة هي من وضعت المخدرات والأموال المزيفة في سيارتيهما.

وأضاف المصدر بحسب ما ترجمت “وطن” أنه تم تشكيل فريق خاص للتحقيق في الحادث بتعليمات من قائد شرطة اسطنبول ظافر أكتاش. وبعد فحص مفصل ودقيق ، تبين أن السجلات المحفوظة كانت مزورة وأن الأموال المضبوطة لم تكن كاملة.

وتم القبض على برهان أ ، إلهامي ي. ، أكرم ي. ، إمراه أ. ، محمد صالح ج ، محمد س. من قبل المحكمة التي تم إحضارهم إليها. وأطلق سراح السوريين، وتقرر عدم وجود نقود مزيفة ومخدرات في السيارة، وأن الشرطة وضعت أموالاً مزورة وبعض المخدرات في السيارتين.

مقالات ذات صلة

بينما علم أنه بدلا من تسجيل 9 آلاف دولار و 34 ألف ليرة في الضبط سجلت الشرطة 3 آلاف دولار و 14 ألفا و 770 ليرة. وفتح تحقيق قضائي وإداري بحق 6 من ضباط الشرطة. الذين نفذوا الحادث ، وتم اعتقالهم من قبل السلطات القضائية التي أحيلوا إليها.

(خاص وطن)

اقرأ أيضا

الوسوم
صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى