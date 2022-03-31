جندي روسي “محظوظ” ينجو من موت محقق بأعجوبة (فيديو)

وطن – وصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية سائق دبابة روسي بأنه الأكثر حظًا، بعد نجاته من موت محقق بأعجوبة حيث نجح في الهروب بعد أن تعرضت دبابته لقصف من قبل القوات الأوكرانية.

ويُظهر مقطعان شاركهما نشطاء مؤيدون لكييف عناصر من اللواء الميكانيكي 54 الأوكراني، وهم يطلقون الصواريخ على دبابات T-72 الروسية ويحدثون إصابات مباشرة.

ففي الفيديو الأول، أصيبت T-72 بما يبدو أنه قذيفة هاون من عيار 120 ملم – واندلعت ألسنة اللهب من الدبابة.

وفي غضون ثوانٍ، يمكن رؤية الجندي وهو يقفز من قمرة القيادة، ثم ينطلق إلى ما يشبه خندقًا تحميه الأشجار.

وبعد فترة وجيزة، اندلعت ألسنة لهب أكبر في الدبابة – مع قيام الجندي بالهروب.

وبعد انتهاء اللقطة التي تبلغ مدتها 22 ثانية، يعرض موقع Return Alive مقطع فيديو ثانيًا يظهر دبابة روسية أخرى تتلقى نيرانًا بقذائف الهاون.

وأخطأت قذيفة الهاون الأولى التي أطلقها الجنود الأوكرانيون الدبابة، لكن القذيفة الثانية أدت إلى إصابة مباشرة أخرى.

ويعد فيديو Return Alive مجرد لمحة عن التكتيكات العشوائية للجيش الروسي، وجهود المقاتلين الأوكرانيين التي لا ترحم لطرد قوات بوتين من بلادهم.

جنود روس يأكلون الكلاب

وفي وقت سابق اليوم، تم الكشف عن أن الجنود الروس بدأوا في أكل الكلاب الضالة لأنهم أصبحوا “مرضى” من حصصهم الغذائية منتهية الصلاحية.

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وظهرت مجموعة أخرى من جنود موسكو ينتقدون قيادتهم على أنهم جاهلون وغير كفؤين – وأن القوات الروسية “ألقيت في الحرب”.

هذا وتفاخر الأوكرانيون أيضًا بالاستيلاء على نظام حرب إلكتروني سري متقدم وصواريخ متطورة ودبابات وناقلات جند مدرعة أخرى، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ وعشرات من البنادق.

ويعتقد “يوري بوتوسوف” الصحفي العسكري الأوكراني المعروف، أن البلاد تربح دبابات أكثر مما تخسر.

كما يقول: “بوتين يزود أوكرانيا بمعدات عسكرية أكثر من الغرب”.

وأوضح أن الأوكرانيين استولوا على أكثر من 1000 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك ما لا يقل عن 120 دبابة، والتي كانت إما غير تالفة أو يسهل إصلاحها بشكل معقول.

وظهر الأسبوع الماضي أن القوات الروسية المنسحبة من ضواحي كييف فشلت في تدمير وحدة قيادة Krasukha-4، والتي يمكنها تشويش الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض وكذلك تتبع طائرات الناتو.

ويتم نقل الأداة العسكرية الروسية إلى الولايات المتحدة لفحصها.

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