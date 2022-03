أوكرانيا ترحب بأخطر قناص في العالم يصيب الهدف عن بعد ميلين! (شاهد)

وطن – أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية عن ترحيبها بالقناص الكندي الأخطر في العالم “والي”، عقب قدومه إلى كييف للقتال ضد الجيش الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها صورة للقناص الكندي دون ذكر اسمه كاملا: “والي (…) هو واحد من أروع القناصين في العالم. والآن هو يقاتل من أجل أوكرانيا”.

وأضافت دعوة للمتطوعين الراغبين بالمشاركة في العمليات العسكرية ودعم القوات الأوكرانية “الحرية اختيار. انضم إلى الشجعان!”،

Meet "Wally" — a Canadian and one of the coolest snipers in the world. Now he is fighting for Ukraine 🇨🇦🇺🇦

Freedom is a choice. Join the brave!https://t.co/6gtJheqEQ0 pic.twitter.com/qQOsd5jobR

