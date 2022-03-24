ميدو يحذر من كارثة خطيرة تصيب نجوم الكرة المصرية (فيديو)

وطن- حذر نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو 39 عاماً، من الكارثة الخطيرة التي تصيب بعض نجوم الرياضة المصرية بالاكتئاب، بعد ابتعادهم عن الشهرة والتجاهل الإعلامي لمشوارهم الرياضي في عالم كرة القدم المستديرة.

ميدو وكارثة نجوم الرياضة المصرية

وقال المصري أحمد حسام ميدو في برنامجه “الريمونتادا” الذي يبث عبر قناة المحور المصرية، بأن الرياضي يشعر بحالة مختلفة. بعد الابتعاد عن عالم الشهرة والأضواء وكذلك فقده للمال.

وأردف ميدو، ” ما حدث مع عمرو زكي أمر وارد لأنه نجم كبير وابتعد عن الأضواء، ولكن هناك العديد من النجوم الكبار يتعرضوا لنفس الموقف ولا يتم تسليط الضوء عليهم، حيث يتم التعامل معهم بصورة منظمة وممنهجة. من جانب المسؤولين عن قطاع الرياضة المصرية”.

ميدو والضغوط النفسية بعد الاعتزال

كما وأضاف ميدو، ” لا بد من وضع آلية للتعامل مع الضغوط النفسية. التي تواجه نجوم كرة القدم بعد اعتزالهم أو حتى ابتعادهم عن الأضواء والشهرة”.

ميدو: يجب أن يكون هناك توعية عن الأمراض النفسية التي يتعرض لها اللاعبين بعد الاعتزال #الريمونتادا #قناة_المحور@midoahm pic.twitter.com/zFDn9xkHHB — الريمونتادا ⚽ AlRemontada (@alremontadacom) March 23, 2022

وتابع، ” هناك كارثة تحيط العديد من الرياضيين في العالم وعلى وجه الخصوص نجوم كرة القدم وهي الاصابة بالاكتئاب، وهو ما حدث مع العديد من اللاعبين السابقين، ومن أبرزهم نجم فريق توتنهام الأسبق آرون لينون والذي يلعب في الوقت الحالي مع نادي بيرنلي”.

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وبين نجم الكرة المصرية ميدو، بأن نجم توتنهام لينون خضع للعلاج النفسي داخل مصحة في ليدز يونايتد، كما أنه ابتعد عن ملاعب كرة القدم لنحو 7 شهور كاملة. ليستكمل مسيرته بعدها مع فريق إيفرتون الإنجليزي.

الأطباء النفسيين

واستكمل ميدو، ” لدينا العديد من الأطباء النفسيين الكبار في الكرة المصرية، يمكنهم التعامل مع هذه الوقائع بالنسبة للرياضيين”.

وختم حديثه، ” لاعبي كرة القدم يعانون من أزمات صحية حادة بعد الاعتزال، كما أنهم يتعرضون لصدمات في الرأس نتيجة الألعاب الهوائية الممنوعة من الممارسة للاعبي كرة القدم تحن سن 12 عاماً من اللعب بالرأس”.

المستشار مرتضى منصور يستقبل النجم عمرو زكي قبل آداء مهام عمله كنائب لرئيس قطاع الناشئين. 🤝 سعداء بعودتك يا بلدوزر ونتطلع إلى استكمال رحلتك داخل جدران نادي الزمالك. 🙏🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/jECPei8IRy — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 23, 2022

يشار إلى أن نادي الزمالك المصري قد عين نجم الكرة المصرية والزمالك السابق عمرو زكي، نائب في قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء، بعد حالة الاكتئاب التي مر بها اللاعب نتيجة التجاهل الإعلامي لمشواره الرياضي بعد الاعتزال.

(المصدر: وطن + تويتر)

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