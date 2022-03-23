مانشستر يونايتد يقترب من الإعلان عن بديل رانغنيك

وطن – يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي إيرك تين هاغ المدير الفني لفريق أياكس أمستردام 52 عاماً، لخلافة المدرب الألماني رالف رانغنيك خلال الفترة المقبلة.

مانشستر يونايتد والتفاوض مع الهولندي تين هاغ

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “محادثات نادي مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ كانت إيجابية، كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي أعجبوا برؤية المدرب الذي يدرب نادي أياكس الهولندي منذ عام 2017”.

During the meeting, Erik ten Hag wanted to hear about Manchester United budget and plans for the future. His English level has now improved – ten Hag feels ready to try Premier League experience soon. 🔴 #MUFC Man United will also meet other managers. Process still ongoing. pic.twitter.com/vMTw4iCnCc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2022

وأضاف رومانو، ” من السابق الحديث عن المرشحين للمنصب الآن، إلا أن المدرب الهولندي تين هاغ يعد من الخيارات المطروحة لدى نادي مانشستر يونايتد”.

مدرب مانشستر يونايتد المرشح ومسيرته مع أياكس

ونجح المدرب الهولندي تين هاغ خلال مسيرته التدريبية مع نادي أياكس أمستردام التي بدأت منذ عام 2017، التتويج بلقب الدوري الممتاز والكأس في عامي 2019 و2020.

كما وينتهي عقد مدرب أياكس الهولندي مع المدرب إيرك تين هاغ حتى صيف عام 2023، إلا أن نادي مانشستر يونايتد يتمتع بعلاقات مميزة مع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

🚨 ايريك تين هاغ مدرب اياكس هو المُرشح الابرز لقيادة مانشستر يونايتد الموسم المقبل pic.twitter.com/wWZ4mauU5b — E P L W O R L D (@EPLworld) March 22, 2022

وقاد المدرب الألماني الحالي رالف رانغنيك مهمة تدريب نادي مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، بعد إقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير. بسبب سوء النتائج مع الشياطين الحمر. كما ومن المقرر أن يبقى رانغنيك مع النادي في حال رحيله لمدة عامين إضافيين في منصب استشاري.

مانشستر يونايتد ومواجهة ليستر في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة صعبة وقوية. بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، أمام منافسه ليستر سيتي في منافسات الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الشهر المقبل.

أجرى مانشستر يونايتد مقابلة رسمية مع ايريك تين هاج مدرب أياكس👔 الهولندي هو المرشح الأبرز لتدريب الشياطين الحمر هذا الصيف 😈 pic.twitter.com/9jl8BtdDr2 — GOAL Arabia (@GoalAR) March 23, 2022

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 50 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)