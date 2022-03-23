دنيا بطمة تحوّل القفطان المغربي من لباس ساتر إلى مثير! (فيديو)

وطن – شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها؛ لتستعرض إطلالتها في أحد حفلاتها بطنجة.

ونشرت دنيا الصور عبر حسابها على “انستجرام”، والتي ارتدت بها قفطاناً مغربياً باللون الأسود.

وأشاد معظم المتابعين بإطلالة دنيا، مطلقين عليها لقب “سفيرة القفطان المغربي”، لكن بعض التعليقات أشارت إلى ساقها المكشوفة من فتحة جانبية أسفل القفطان.

كما تعمدت دنيا كشف ساقها إلى ما فوق الركبة في وضعيات التصوير، معقبة: “تبتسمين فيفقد الليل وعيه…ويكتم القمر تنهده ويسقط من السماء نجم… أرهقه اعجابه”.

وهو الأمر الذي أثار الجدل بين متابعين أكدوا أن القفطان المغربي يستر جسد المرأة كله. ولا يكشف المفاتن كما تروج له دنيا.

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رفضت تناول الطعام والشراب!

وأثارت دنيا الجدل، بعد تداول فيديو لها من الحفل، وهي ترفض ما يقدم لها من طعام ومشروبات في الحفل الذي وصفته وسائل إعلام محلية بالأسطوري.

وأشاروا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها الفنانة المغربية بهذا السلوك، حيث سبق لها أن رفضت تناول التمر والحليب في إحدى حفلاتها الفنية.

وعلى الصعيد الفني، كانت دنيا قد طرحت في بداية العام أحدث أعمالها، وهي أغنية “مارياج” والتي حققت من خلالها نجاحاً ملفتاً.

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