زيدان مطلوب للتدريب في الدوري السعودي

وطن – أفادت صحيفة سعودية بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 49 عاماً، على رادار أنظار نادي النصر السعودي لخلافة المدرب الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو لقيادة تدريب الفريق الموسم المقبل، بعد النتائج المخيبة للآمال للأخير في جميع المسابقات المختلفة.

نادي النصر والتعاقد مع زيدان

وقالت صحيفة الوئام السعودية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. المدير الفني لفريق ريال مدريد السابق، قد اقتحم دائرة المرشحين لتدريب نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

🚨 وفقًا لـ الوئام : زين الدين زيدان مرشح لتدريب #النصر. pic.twitter.com/v3tWRtN97k — نصر سبورت (@SportNFC) March 22, 2022

وأردفت الصحيفة، ” النادي ارتبط في الآونة الأخيرة مع العديد من المدربين. من أبرزهم المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل مؤخراً عن تدريب فريق أولمبيك ليون الفرنسي عام 2021″.

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كما وأوضحت، بأن رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، يريد التوقيع مع مدرب من الطراز العالمي من أجل عودة أمجاد الفريق على صعيد تحقيق الألقاب والانجازات المحلية والقارية.

وقدم المدرب الفرنسي زيدان استقالته من قيادة تدريب فريق ريال مدريد. في ولايته الثانية نهاية الموسم الماضي، إلا أن نوادي أوروبية تتنافس من أجل التعاقد معه، من أبرزها نادي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وأندية خليجية.

مفاوضات النصر السعودي مع زيدان

ولم تكشف صحيفة الوئام السعودية عن وجود أي اتصالات بين إدارة النصر السعودي ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان من أجل التوقيع معه أو حتى فشل التوصل إلى اتفاق بين كلا الجانبين.

ويمر نادي النصر السعودي بتجربة فاشلة في اختيارات المدربين، حيث لم يحقق أي من الانجازات والألقاب على الصعيد المحلي أو القاري منذ لقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019. تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تم إقالته في ديسمبر عام 2020.

صحيفة الوئام 🗞 زين الدين زيدان من بين المرشحين لتدريب نادي النصر 🟡😳 الإدارة الحالية للنصر ترغب في التعاقد مع اسم عالمي 💫 pic.twitter.com/uMOB9aOGMn — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) March 22, 2022

كما ويتواجد المدرب الأرجنتيني ميغيل آنخيل روسو. على رأس الجهاز الفني لنادي النصر السعودي في الوقت الحالي، إلا أن إدارة النادي تريد التعاقد مع مدرب جديد مع نهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

ويحتل فريق النصر السعودي في ثالث ترتيب الدوري السعودي الممتاز .برصيد 48 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة اتحاد جدة برصيد 60 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + الوئام)

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