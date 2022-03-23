رسمياً: برشلونة يُوقع مع نجم الميلان فرانك كيسي

وطن – كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، عن توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع النجم الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق ميلان للتوقيع معه بشكل نهائي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة والتوقيع مع فرانك كيسي

وقال الصحفي الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، ” برشلونة حسم التعاقد مع النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقد مع برشلونة بشكل رسمي بعد التوصل إلى اتفاق مع الفريق الكتالوني قبل عدة أيام”.

Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 – it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. 🔵🔴 #FCB Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022

وأردف الإيطالي رومانو، ” نادي برشلونة حصل على توقيع مع فرانك كيسي لمدة 4 مواسم كاملة حتى صيف عام 2026، كما وسينضم اللاعب بشكل نهائي إلى صفوف تشكيلة الفريق في صفقة انتقال حرة بالمجان مع نهاية الموسم الحالي”.

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راتب عقد كيسي مع برشلونة

واستكمل، ” الإيفواري كيسي سيتقاضى راتب بقيمة 6.5 مليون يورو سنوياً، إلى جانب الحوافز المالية. كما أن الفحص الطبي للاعب لقد تم بالفعل”.

ودخل نادي برشلونة “البلوغرانا” في المفاوضات الطويلة مع نجم فريق ميلان فرانك كيسي، بعد رفض الأخير تجديد عقده مع الفريق الإيطالي. وهو ما سارع إدارة البرسا إلى الدخول في المفاوضات مع اللاعب من أجل ضمه في صفقة حرة بالمجان، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

فابريزيو رومانو 🚨 تم الاتفاق على كل شيء 🤝 فرانك كيسي لاعبًا لبرشلونة لمدة 4 سنوات بداية من 1 يوليو 2022 ✍️ pic.twitter.com/2VjGFSOeoI — GOAL Arabia (@GoalAR) March 22, 2022

كما وكشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا نهاية العام الماضي، عن حجم العجز المالي الذي يعاني منه النادي والذي يقدر ب 1.2 مليار دولار من تراكم الديون عليه. وهو ما جعل إدارة النادي تستغني عن ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان أصحاب الرواتب العالية وتخفيض رواتب اللاعبين الآخرين.

فرانك كيسي ومسيرته الكروية

وبدأت مسيرة النجم الإيفواري فرانك كيسي الكروية. مع فريق أستيلا دادجامي عام 2010، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف فريق أتالانتا الإيطالي في عام 2015، لينتقل بعدها إلى فريق نادي تشيزينا، كما وانضم بعدها إلى فريق ميلان عام 2017.

كما وشارك الإيفواري كيسي مع فريق الميلان خلال منافسات الموسم الإيطالي للموسم الحالي في 30 مباراة، استطاع من خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة. وينتهي عقد النجم الإيفواري فرانك كيسي مع فريق ميلان الإيطالي مع نهاية الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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