رياضة

رسمياً: برشلونة يُوقع مع نجم الميلان فرانك كيسي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
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برشلونة والتوصل إلى اتفاق مع نجم الميلان فرانك كيسي للتعاقد معه watanserb.com
فرانك كيسي والتوقيع مع نادي برشلونة الإسباني

وطن – كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، عن توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع النجم الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق ميلان للتوقيع معه بشكل نهائي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة والتوقيع مع فرانك كيسي

وقال الصحفي الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، ” برشلونة حسم التعاقد مع النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقد مع برشلونة بشكل رسمي بعد التوصل إلى اتفاق مع الفريق الكتالوني قبل عدة أيام”.

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وأردف الإيطالي رومانو، ” نادي برشلونة حصل على توقيع مع فرانك كيسي لمدة 4 مواسم كاملة حتى صيف عام 2026، كما وسينضم اللاعب بشكل نهائي إلى صفوف تشكيلة الفريق في صفقة انتقال حرة بالمجان مع نهاية الموسم الحالي”.

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راتب عقد كيسي مع برشلونة

واستكمل، ” الإيفواري كيسي سيتقاضى راتب بقيمة 6.5 مليون يورو سنوياً، إلى جانب الحوافز المالية. كما أن الفحص الطبي للاعب لقد تم بالفعل”.

ودخل نادي برشلونة “البلوغرانا” في المفاوضات الطويلة مع نجم فريق ميلان فرانك كيسي، بعد رفض الأخير تجديد عقده مع الفريق الإيطالي. وهو ما سارع إدارة البرسا إلى الدخول في المفاوضات مع اللاعب من أجل ضمه في صفقة حرة بالمجان، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

كما وكشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا نهاية العام الماضي، عن حجم العجز المالي الذي يعاني منه النادي والذي يقدر ب 1.2 مليار دولار من تراكم الديون عليه. وهو ما جعل إدارة النادي تستغني عن ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان أصحاب الرواتب العالية وتخفيض رواتب اللاعبين الآخرين.

فرانك كيسي ومسيرته الكروية

وبدأت مسيرة النجم الإيفواري فرانك كيسي الكروية. مع فريق أستيلا دادجامي عام 2010، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف فريق أتالانتا الإيطالي في عام 2015، لينتقل بعدها إلى فريق نادي تشيزينا، كما وانضم بعدها إلى فريق ميلان عام 2017.

كما وشارك الإيفواري كيسي مع فريق الميلان خلال منافسات الموسم الإيطالي للموسم الحالي في 30 مباراة، استطاع من خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة. وينتهي عقد النجم الإيفواري فرانك كيسي مع فريق ميلان الإيطالي مع نهاية الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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