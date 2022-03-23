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تناقض محمد رمضان يثير السخرية .. هذا ما كان يفعله أثناء خضوعه للعلاج بالحجامة! (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
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تناقض محمد رمضان يثير سخرية الناشطين.. هذا ما كان يفعله أثناء خضوعه للعلاج بالحجامة! (فيديو) watanserb.com
محمد رمضان

وطن – تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركة تجربته في العلاج بالحجامة.

تناقض محمد رمضان

ونشر رمضان فيديو عبر “فيسبوك”، وهو يضع أكواب الحجامة على ظهره، ويمسك السيجارة بيده، ويضع نظاراته الشمسية رغم وجوده في مكان مُغلق.

وعقب الفنان على الفيديو بالقول: ” اللهم ديم علينا جميعاً الصحة و العافية”.

وانتقد متابعون تناقض محمد رمضان، وجاء في التعليقات: ” بتعمل حجامه يسط وانتا بتشرب سجاير عيب ع صحتك يافنان”.

وكتب متابع: ” محتاج يروح لدكتور نفساني بجد”.

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حجامة بالسيجارة!

وأشارت أخرى إلى مشاركة رمضان جميع تفاصيل حياته، معقبة بسخرية: ” مبقاش فاضل غير يعمل فيديوهات وهو في الحمام”.

وأكد آخر أن الحجامة لا تكون هكذا، وكتب: ” حجامة بالسيجارة… ولا ليها لازمة.. الحجامة دي ليها قواعد وترتيبات ونظام غذائي عشان يستفاد بيها مش اي هبل هو”.

ووافقه آخر الرأي معقبا: ” ماكو فايده من دون تمزيق الجلد وخروج الدم”.

وسخر ناشط قائلا: ” سموم طالعة سموم داخلة “.

محامي ورثة الطيار أشرف أبو اليسر يهاجم رمضان!

وفي سياق آخر، تعرض رمضان لهجوم من محامي ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك بسبب رفض محكمة النقض بالطعن المقدم من الأخير على خلفية فصله من الطيران وسحب رخصته مدى الحياة.

وقال مجدي حلمي في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، مع الإعلامي محمد موسى: “لا يوجد أي إتصال من الفنان محمد رمضان مع أسرة الطيار الراحل. ولم يظهر أي رد فعل أو تعقيب على حكم محكمة النقض، حيث إنه لا يوجد أي درجة تقاضي بالقضية”.

وتابع المحامي مجدي حلمي:” في حالة امتناع محمد رمضان عن دفع الستة ملايين جنيه، سيقابله التنفيذ الجبري بخلاف غرامات التأخير يعني هيتم تنفيذ الحكم بإراته أو بدون إرادته”.

ووجه مجدي الشكر للقضاء المصري، حيث قال: “أنا بنتهز الفرصة وبشكر المحكمة الإقتصادية وخبرائها، وقضاء محكمة النقض. والحمدلله انه مصر فيها محكمة زي دي، وفيها قضاء عادل”.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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