بوغبا يكشف عن مسروقاته الثمينة بعد حادثة السطو على منزله

وطن – كشف النجم الفرنسي الدولي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن كواليس حادثة السطو على منزله وحجم مسروقاته الثمينة، الذي تعرض لها أثناء مشاركته مع الشياطين الحمر في مواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

بوغبا وكواليس سرقة منزله

وقال الفرنسي بول بوغبا في تصريح له مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، ” أنا بخير وعائلتي كذلك. لقد مررت بأسبوع صادم بالنسبة لي”.

Paul Pogba has revealed his World Cup medal was stolen when his home was burgled last week 🏅 pic.twitter.com/Sv6BfpEZ0U — ESPN UK (@ESPNUK) March 22, 2022

وأضاف نجم مانشستر يونايتد بوغبا، ” بعد علمي بأنني لن ألعب المباراة مع الفريق، قررت العودة إلى المنزل. لكنني اكتشفت بأن منزلي قد تعرض للسرقة بعد عملية سطو من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين قاموا بسرقة خزنتي من داخل المنزل”

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مجوهرات وميداليات ذهبية

كما وتابع حديثه، ” قائمة المسروقات التي فقدتها من منزلي، كانت مجوهرات أمي وميداليتي الذهبية في مونديال كأس العالم عام 2018″.

واستكمل بوغبا، ” أكثر ما أخافني هو وجود طفليّ داخل المنزل مع المربية أثناء الحادثة، لقد سمعت المربية كل شيء. كما وقامت بالاتصال بزوجتي والأمن، ثم قامت بحبس نفسها مع الطفلين في غرفة”.

وختم بوغبا، ” لعدة أيام والمربية تشعر في حالة من الصدمة، لكن أهم شيء هو أن طفليّ بخير. كما أنني أصبت بحالة من الاكتئاب وفضلت الصمت وعزل نفسي بعد تلك الحادثة”.

بوغبا ومنتخب فرنسا

كما ويستعد النجم الفرنسي بول بوغبا للمشاركة مع منتخب بلاده بعد حسم تأهل المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، للمباريات الودية أمام ساحل العاج وجنوب أفريقيا خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع عن يغيب عن صفوف منتخب “الديوك” الفرنسي، نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما بسبب الإصابة. والتي غاب على إثرها في المباراة الأخيرة أمام غريمه التقليدي برشلونة في قمة الكلاسيكو الإسباني.

(المصدر: وطن + لوفيغارو)

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