رياضة

بوغبا يكشف عن مسروقاته الثمينة بعد حادثة السطو على منزله

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
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الفرنسي بول بوغبا يكشف كواليس حادثة السطو على منزله watanserb.com
مسروقات بوغبا بعد حادثة السطو على منزله

وطن – كشف النجم الفرنسي الدولي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن كواليس حادثة السطو على منزله وحجم مسروقاته الثمينة، الذي تعرض لها أثناء مشاركته مع الشياطين الحمر في مواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

بوغبا وكواليس سرقة منزله

وقال الفرنسي بول بوغبا في تصريح له مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، ” أنا بخير وعائلتي كذلك. لقد مررت بأسبوع صادم بالنسبة لي”.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد بوغبا، ” بعد علمي بأنني لن ألعب المباراة مع الفريق، قررت العودة إلى المنزل. لكنني اكتشفت بأن منزلي قد تعرض للسرقة بعد عملية سطو من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين قاموا بسرقة خزنتي من داخل المنزل”

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مجوهرات وميداليات ذهبية

كما وتابع حديثه، ” قائمة المسروقات التي فقدتها من منزلي، كانت مجوهرات أمي وميداليتي الذهبية في مونديال كأس العالم عام 2018″.

واستكمل بوغبا، ” أكثر ما أخافني هو وجود طفليّ داخل المنزل مع المربية أثناء الحادثة، لقد سمعت المربية كل شيء. كما وقامت بالاتصال بزوجتي والأمن، ثم قامت بحبس نفسها مع الطفلين في غرفة”.

وختم بوغبا، ” لعدة أيام والمربية تشعر في حالة من الصدمة، لكن أهم شيء هو أن طفليّ بخير. كما أنني أصبت بحالة من الاكتئاب وفضلت الصمت وعزل نفسي بعد تلك الحادثة”.

بوغبا ومنتخب فرنسا

كما ويستعد النجم الفرنسي بول بوغبا للمشاركة مع منتخب بلاده بعد حسم تأهل المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، للمباريات الودية أمام ساحل العاج وجنوب أفريقيا خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع عن يغيب عن صفوف منتخب “الديوك” الفرنسي، نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما بسبب الإصابة. والتي غاب على إثرها في المباراة الأخيرة أمام غريمه التقليدي برشلونة في قمة الكلاسيكو الإسباني.

(المصدر: وطن + لوفيغارو)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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