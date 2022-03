بوغبا يكشف عن مسروقاته الثمينة بعد حادثة السطو على منزله

وطن – كشف النجم الفرنسي الدولي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن كواليس حادثة السطو على منزله وحجم مسروقاته الثمينة، الذي تعرض لها أثناء مشاركته مع الشياطين الحمر في مواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وقال الفرنسي بول بوغبا في تصريح له مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، ” أنا بخير وعائلتي كذلك. لقد مررت بأسبوع صادم بالنسبة لي”.

Paul Pogba has revealed his World Cup medal was stolen when his home was burgled last week 🏅 pic.twitter.com/Sv6BfpEZ0U

— ESPN UK (@ESPNUK) March 22, 2022