أبو فلة يكشف سبب خوفه من زيارة سوريا!

وطن – أعرب اليوتيوبر الكويتي حسن السليمان المعروف بلقب أبو فلة، عن تخوفه من الخطف في حال زيارته لسوريا رغم رغبته بذلك.

مخيمات يجب تصويرها

وظهر أبو فلة في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته “وطن“، ليقول إنه يرغب في زيارة سوريا لأن هناك مخيمات يجب تصوير أوضاعها.

واستدرك: “بس أنا خوفي إذا رحت سوريا ما عاد أرجع”، في إشارة إلى احتمال خطفه ثم أتبعها بضحكة طويلة.

وتابع بلكنته الكويتية ” أنا خوفي لو رحت سوريا تنزل فدية على أهلي 10 مليون دولار–أي تُطلب فدية مقابل الإفراج عنه.

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أبو فلة في الأردن

وكان اليوتيوبر الكويتي حسن السليمان أبو فلة قد زار الأردن بتاريخ 5/3/2022، وكانت في استقباله بمطار علياء الدولي فرقة موال التراثية التي عزفت ورقصت لقدومه.

وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي كان بانتظاره في المطار.

وقام اليوتيوبر الكويتي بزيارة العديد من المناطق السياحية في المملكة.

ولم تكتمل زيارة أبو فلة إلا بتذوق المنسف الأردني الذي تناوله خلال زيارته.

وعلق حينها من خلال ستوري حسابه بانستغرام “وتحقق حلمي منسف بأرض النشامة”.

أكبر وأضخم حملة تبرعات

وتمكن اليوتيوبر الشهير، وهو من مواليد الكويت 1998 في تشرين الأول أكتوبر 2021 ، من جمع مليون دولار أمريكي، ضمن حملة تبرعات لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة سورية لاجئة خلال حملة تبرع استمرت 28 ساعة فقط.

لكنها تعد الأكبر والأضخم عبر التاريخ يقودها وينظمها يوتيوبر عربي.

كما تمكن من جمع أكثر من 10 مليون دولار في كانون الثاني الماضي 2022 لمساعدة 100 ألف عائلة في مخيمات اللجوء داخل وخارج سوريا ضمن حملة تبرعات أطلق عليها اسم (لنجعل شتاءهم دافئاً).

وعزل أبو فلة نفسه قرب غرفة زجاجية التي كان يتواجد فيها في دبي طيلة الفترة المخصصة للحملة خلال قيامه ببث حي على قناته على يوتيوب كي يتمكن من جمع هذا المبلغ.

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