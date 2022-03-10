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الداعية والمقريء الإريتري الأصل توفيق الصايغ
الهدهد

الداعية والمقرىء الشهير توفيق الصايغ: من أراد اكتساب هذه الأشياء فليشد الرحال إلى سلطنة عمان

كتب سالم حنفي
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وطن – أشاد الداعية والمقريء الإريتري الأصل توفيق الصايغ بسلطنة عمان وأهلها، مشيدا بأخلاق الشعب العماني، داعيا كل من يريد اكتساب نبيل الأخلاق بشد الرحال إليها.

وقال “الصايغ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “يذهب الناس لاكتساب اللغة الى بريطانيا، أمريكا، استراليا، كندا .. الخ”.

وأضاف: “من أراد أن يكتسب كريم السجايا ونبيل الأخلاق وعالي الخلال وحسن الخصال فليشد الرحل إلى سلطنة عمان، وليختلط بأهلها .”

وأردف قائلا: “سلامٌ يتبعه سلام لأرضها ولمن عليها “.

من هو الداعية توفيق الصايغ؟

وكانت السلطات السعودية قد قامت في عام 2014  بترحيل الداعية والقارئ المعروف الشيخ توفيق الصايغ، الذي يعتبر من أشهر القراء والدعاة في العالم الاسلامي. ولم تبد السلطات السعودية أي توضيح لترحيلها “الصايغ” من الأراضي السعودية.

وكان الشيخ الصايغ بدأ اماما وخطيبا في عام 1992م. حيث كان يؤم المصلين للتراويح في مساجد جدة، ولكن شهرته بدأت في جامع اللامي وحظي باقبال كبير من الشباب.

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و”الصايغ” من مواليد مدينة أسمرة الإرتيرية 1974م. ولكنه نشأ وترعرع في جدة، ودرس الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها. وتخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم بتقدير “امتياز” مع مرتبة الشرف. ودرس  على العلماء الكبار من بينهم الشيخ محمد العثيمين، ثم حصل على الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

في حين اختير الشيخ توفيق الصايغ رئيسًا للجالية الإرتيرية في مكتب دعوة الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات. وعمل مُدرسًا في مدرستي الفرقان والأمجاد بجدة، وكان له نشاط كبير في مختلف البلدان العربية والأوروبية.

وقد اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بخبر ترحيل الشيخ توفيق الصايغ، عبر هشتاج (#ترحيل_الشيخ_توفيق_الصايغ) عبروا فيه عن استياءهم وغضبهم لقرار السلطات السعودية. ولاقت التغريدة التي يظهر فيها الشيخ الصايغ متشبثًا بالكعبة المشرفة بالاف المتابعين خلال بضع ساعات.

بينما تداول الناشطون مقاطع فيديو للصائغ يرجح البعض أنها سبب لترحيله؛ إذ ألقى الصايغ في عام 2013 خطبة تحدث فيها باكيًا عن مجرزة ميدان رابعة العدوية في مصر. لافتًا أنّ من بارك  ورضي بالقتل والدهس والحرق في ميدان رابعة هو شريك في القتل. كما قام الصايغ بالدعاء لغزة على قناة اقرأ الفضائية اثناء العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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