منع عرض فيلم الرسوم المتحركة Turning Red في الكويت watanserb.com
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يعرض مرحلة “بلوغ الفتيات”.. منع عرض فيلم الرسوم المتحركة  Turning Red في الكويت!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – قررت وزارة الإعلام في الكويت، منع عرض فيلم الرسوم المتحركة الجديد “” Turning Red، في صالات السينما بالبلاد.

بلوغ الفتيات

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن قرار وزارة الإعلام جاء بسبب احتواء الفيلم على إيحاءات حول تغيرات جسدية وفسيولوجية في مرحلة البلوغ.

وذلك بأسلوب غير مباشر، حيث تتحول الفتاة إلى باندا في أحمر، في إشارة إلى بلوغها.

وانقسم الناشطون إلى مؤيد للقرار، وآخرون معارضون. باعتبار أن البلوغ عملية فسيولوجية طبيعية، وتتطرق لها المناهج الدراسية بشكل طبيعي.

ويعرض الفيلم لحظات صريحة حول أكثر لحظات مرحلة البلوغ إحراجاً. من الخجل بسبب الرغبات المتزايدة، إلى الغضب الذي لا يمكن تفسيره. إلى التعامل مع انعدام الأمن الجسدي.

منع Death on the Nile

وسبق أن أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، منع عرض فيلم Death on the Nile رسمياً على أراضيها بسبب البطلة.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الإعلام قررت منع عرض الفيلم في الكويت كون بطلته غال غادوت. كان مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع الفيلم من جدول عروض شركات السينما الثلاث.

وأضاف: “الجمهور في الكويت والعديد من الدول العربية لجأ إلى (تويتر) للتعبير عن غضبه من اختيار غال غادوت، لا سيما أنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014”.

ليست أول مرة

كما كشف أن حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت طالبت بحظر عرض الفيلم.

الجدير بالذكر أن وزارة الإعلام في الكويت سبق أن منعت فيلم Wonder Woman للممثلة نفسها.

هذا وقد دعت “حملة مقاطعة الكيان الصهيوني” في لبنان دور السينما إلى سحب الفيلم.

بينما أثار الإعلان الترويجي له جدلا واسعا في مصر، نظرا لأن أحداثه تدور في القاهرة، عن ​رواية أجاثا كريستي التي تحمل الاسم نفسه.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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