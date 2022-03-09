كم عدد محطات الطاقة النووية الموجودة في أوكرانيا وما مخاطر الهجوم عليها؟

.وطن – يشير الخبراء إلى أنه على الرغم من أن آليات السلامة، التي تعتمد عليها المنشآت النووية الأوكرانية، لتجنب وقوع كارثة قوية، إلا أن احتمال وقوع حادث كارثي أمر مرجح للغاية.

بحسب صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، أدى الهجوم والاستيلاء على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية في شرق أوكرانيا من قبل القوات الروسية إلى إحياء شبح كارثة نووية مماثلة، لتلك التي حدثت في تشيرنوبيل في عام 1986، على الأقل لبضع ساعات.

ووفقًا لترجمة “وطن” نقلا عن وزارة الخارجية الأوكرانية، فقد انتهى الأمر لحسن الحظ بالسيطرة على الحريق وأمن المصنع، علما أنه الأكبر في أوروبا.

لكن، منذ ذلك الحين، ظل الإشعاع النووي عند المستويات الطبيعية والمعدات الأساسية. استمرت في العمل بصفة طبيعية على الرغم من حقيقة أن الوضع، على حد تعبير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يزال “صعبًا للغاية”.

عدد المحطات والمفاعلات النووية

في سياق متصل، تمتلك أوكرانيا أربع محطات للطاقة النووية و 15 مفاعلاً: أربعة في ريفني، واثنان في خميلتنسكي (اثنان آخران قيد الإنشاء)، وثلاثة في جنوب أوكرانيا وستة في زابوريزهيا. بعد استيلاء الانفصاليين الموالين لروسيا على دونباس، أكبر منطقة منتجة للفحم في جنوب البلاد. أصبحت الطاقة النووية ذات أهمية متزايدة بالنسبة لأوكرانيا. لدرجة أن ما يقارب من نصف الكهرباء التي تستهلكها البلاد تأتي بالفعل من هذا المصدر.

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وعلى الرغم من أن الدكتور جراهام أليسون، خبير الأمن النووي في جامعة هارفارد، أوضح في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). أن القوات الروسية كانت على الأرجح تحاول “قطع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة” أثناء الهجوم. إلا أن خطر الهجوم على هذه المنشآت وارد جدا.

من جهتها، تقول كلير كوركهيل من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة: “يجب أن نشعر بالقلق لأن المنشآت النووية تمثل أهدافا عسكرية لروسيا، ناهيك أن هناك مخاطر حقيقية توحي بوقوع حادث”.

هذا ويشير خبراء آخرون إلى أن هناك احتمال تعطّل صاروخ، ما أدى إلى ضرب مفاعلة نووية. أو أن هذا الهجوم متعمد على افتراض أن القوات الدفاعية الأوكرانية مختبئة في الداخل. علاوة على ذلك، استنكر الخبراء أن “إطلاق القذائف في المنطقة، التي توجد بها محطة للطاقة النووية. ينتهك المبدأ الأساسي الذي يقضي بضرورة الحفاظ على السلامة المادية للمنشآت والحفاظ على أمنها في جميع الأوقات”.

والجدير ذكره أن هناك آليات وعناصر أمنية متعددة، لضمان سلامة المصانع وبالتالي تجنب الكوارث المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يشير كوركهيل إلى أن هناك أدوات مختلفة لتجنب مخاطر النشاط الإشعاعي. على غرار أنظمة أوتوماتيكية لإطفاء حريق على الفور داخل المفاعلات. أو متانة المباني للحفاظ على سلامة الوقود المخزن.

ويوضح أن “الانفجار لن يحدث إلا إذا كان هناك انصهار نووي. والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن انقطاع التيار الكهربائي للموقع وتلف المولدات الاحتياطية”.

(المصدر: إل ديباتي – ترجمة وطن)

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