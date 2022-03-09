حبار بايدن watanserb.com
جاءت التسمية نتيجة الخطط التي وضعها الرئيس الأمريكي لمكافحة تغير المناخ
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علماء يطلقون على حبار يعود إلى عصور ما قبل التاريخ اسم بايدن! 

كتب ايمان الباجي
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وطن – يعد جو بايدن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة. ولكن يبدو من الصعب بعض الشيء مقارنته بحبار قديم عمره 328 مليون سنة.

مصاص دماء

حسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، حدد باحثون في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي نوعًا جديدًا من أسلاف الأخطبوط . مصاص الدماء من أحفورة عمرها 328 مليون سنة وجدت في مونتانا وأطلقوا عليها اسم “بايدن”.

وهذا الحبار” Syllipsimopodi bideni”، ذو عشرة أذرع بدلاً من ثمانية. يعود إلى ما قبل التاريخ ويمثل نوعًا جديدًا من vampyropod وهي مجموعة الحيوانات البحرية التي تضم الأخطبوطات الحديثة والحبار مصاص الدماء.

لماذا هذه التسمية؟

من جهته، يقول عالم الحفريات في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك كريستوفر والين “. هذا النوع سُمي Syllipsimopodi Bideni ذلك أنني شعرت بالتشجيع نتيجة الخطط التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن لمكافحة تغير المناخ.”

وقد تم العثور على هذا المخلوق في مونتانا – أحد أفضل مواقع الحفريات المحفوظة في العالم.

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“vampyropod” 

في هذا السياق، قال الدكتور والين. وهو المؤلف الرئيسي للورقة العلمية التي درست لأول مرة هذه المحفورة : “هذا هو الأول والوحيد من نوع vampyropod التي تمتلك 10 أذرع وظيفية.”

مضيفا “لقد فهمنا منذ فترة طويلة أن الأخطبوطات تحتوي على ثمانية أذرع ومع ذلك. فإن جميع مصاصات الدماء المتحجرة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا لها ثمانية أذرع فقط”.

وأردف: “لذلك يمكن القول إن هذه المحفورة هي أول تأكيد للفكرة القائلة أن جميع رأسيات الأرجل تمتلك أسلافًا لها عشرة أذرع”.

10 أذرع

من جهتها، علقت زوي هيوز، أمينة اللافقاريات في متحف التاريخ الطبيعي: “تمتلك أنواع Vampyropods كمجموعة ثمانية أذرع بشكل عام. لذا فإن الأنواع التي تحتوي على 10 أذرع هي مثيرة للاهتمام.”

وأضافت هيوز “اكتمال هذه العينة يعطينا بعض الأفكار حول تطور هذه الأنواع . ذلك أننا لا نعرف الكثير حول هذه المجموعات وهذا سيساعدنا على سد بعض الفجوات المعرفية التي قدمنا حولها سابقا بعض الاستنتاجات.”

 

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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