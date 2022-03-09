أفغانستان و أوكرانيا watanserb.com
مقارنة بين ما يجري في أوكرانيا حاليا وما جرى سابقا في أفغانستان
Videoالهدهد

” الغربيون الأوكران والعرب الأفغان”.. مقارنة بين ما جرى في أفغانستان وما يجري في أوكرانيا

كتب سالم حنفي
0

وطن – نشرت قناة “الجزيرة” تقريرا من إعداد المخضرم ماجد عبدالهادي، قارن فيه بين ما يجري في أوكرانيا حاليا وما جرى سابقا في أفغانستان.

وفي تقريره الذي حمل عنوان: ” الغربيون الأوكران والعرب الأفغان”. كشف “عبدالهادي” عن سيناريوهات مشابهة لما تم في أفغانستان. عندما شجعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وصول المتطوعين للقتال إلى جانب أفغانستان من أجل مواجهة الاحتلال السوفييتي لبلادهم سنة 1979. إذ استمر الدعم لأكثر من عقد من الزمن حتى انسحاب السوفيات سنة 1992. بل حتى إسقاط الحكومة الموالية لموسكو في التسعينيات.

ووفقا للتقرير، يستدل من احد السيناريوهات إمكانية تكرار هذه التجربة بصيغة أخرى، لكونها تمثل الخيار الأفضل المريح لأمريكا، إذ لا يكلفها مواجهة مباشرة مع روسيا. فواشنطن أعلنت حتى قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، أنها لن ترسل مقاتليها إلى كييف، وهي تخطط- في نظر من يطرح هذا السيناريو ـ أن تستنزف روسيا في حرب مستمرة، لا تقوى فيها على الحسم.

 

قد يهمك أيضا

على طريقة “داعش” .. 6 نساء أوكرانيات يتعهدن بالانتقام من جنود بوتين (فيديو)

يوتيوبر كوري يصل إلى أوكرانيا لقتال القوات الروسية: مستعد لأيّ عقوبة إن عدتُ حياً (شاهد)

تلبية لدعوى “زيلينسكي” .. وصول أولى كتائب المتطوعين الأوروبيين للقتال في أوكرانيا (شاهد)

“الممرات الإنسانية”.. من سوريا إلى أوكرانيا

ليست العراق أو أفغانستان .. مراسل CBS يمارس عنصرية فجة في تضامنه مع أوكرانيا (شاهد)

 

لا مقارنة

وبحسب التقرير، لا يمكن مقارنة ما حدث في بعض المدن الاوكرانية. بما حدث في الاجتياح الروسي لأفغانستان واجتياح الدبابات الروسية لقندز وباجرام ومزار شريف عام 1979.

ولفت التقرير إلى ان السبب المعلن في أفغانستان هو الفزعة للحكومة الشيوعية التي مسكت زمام الحكم في البلاد. لافتا إلى ان هناك تشابها بين ما حدث هناك وما يحدث في أوكرانيا. حيث ان الهدف المعلن هو منع انضمام أوكرانيا للمعسكر الغربي.

وأشار التقرير إلى أن المقارنة هنا ستظل ناقصة دون الإشارة إلى ان أوكرانيا كانت شريكة في الغزو الروسي لأفغانستان كونها كانت إحدى دول الاتحاد السوفييتي الذي انهار مطلع التسعينات.

كما أوضح أن هذه المقارنة ستظل ناقصة كثيرا دون التذكير بما وصفت هزيمة الجيش السوفييتي علي يد الجهاديين الذين تدفقوا من مختلف البلدان العربية والإسلامية. بدعم سخي قدمته لهم أجهزة استخبارات الولايات المتحدة وحلفائها في العالمين العربي والإسلامي.

واستكمالا للمقارنة، تعرض التقرير لتدفق الكثير من المقاتلين الغربيين للقتال بجانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا. ومرة أخرى بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.

(المصدر: تويتر – وطن)

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ما هي مآلات الحرب الروسية الأوكرانية؟

الهدهد

الأمير “ويليام” ينضم لجوقة العنصريين: “من الطبيعي أن نرى الحروب في…

الهدهد

الكنيست الإسرائيلي يرفض طلبا للرئيس الأوكراني بإلقاء خطاب أمامه

الهدهد

خدم في أفغانستان والعراق.. القناص الأكثر دموية في العالم يصل إلى أوكرانيا .. ماذا…

الهدهد

“إسلام العشيري” مصري سطر ملحمة بأوكرانيا وأنقذ طفلين يمنيين مخاطراً…

الهدهد

كم عدد محطات الطاقة النووية الموجودة في أوكرانيا وما مخاطر الهجوم عليها؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More