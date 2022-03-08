عقب مكالمة “أردوغان”..”بوتين” يصدر تعليمات بتوجيه 30 سفينة محملة بزيت عباد الشمس والقمح لتركيا

وطن – كشفت قناة “NTV” التركية تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. موضحة أنها ناقشت موضوع المدفوعات التجارية بين البلدين، بالإضافة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وكشفت القناة نقلا عن مصادر، أن بوتين أكد لـ”أردوغان”، أنه سيعطي تعليماته لانطلاق نحو 30 سفينة محملة بمادة خام زيت عباد الشمس، والقمح، التي تم احتجازها في بحر آزوف، نحو تركيا في أقرب وقت.

كما اتفق الزعيمان بحسب المصدر نفسه على أنه يمكن اللجوء لليورو والروبل واليوان بخلاف الدولار في التجارة بين روسيا وتركيا.

وكانت وكالة الإعلام الروسية، قد أعلنت، الاحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس فلاديمير بوتين، وبحثا الحرب في أوكرانيا، وفق رويترز.

وذكر بيان للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو.

وأضاف الكرملين في بيان أن بوتين قال إن العملية تسير وفقا للخطة والجدول الزمني. وإنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجا بناء في المحادثات ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض.

وقال مكتب الرئيس التركي إنه حث نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وفي بيان صدر بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع. مضيفًا أن وقف إطلاق النار سيخفف دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني.

وأضاف البيان: ”الرئيس أردوغان جدد دعوته لتمهيد الطريق للسلام معا… أكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام“.

لقاء روسي أوكراني في تركيا

وفي السياق نفسه، أعلنت تركيا أنها ستستضيف، الخميس، لقاءً ثلاثياً بين وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، ونظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا. لبحث سبل إنهاء الأزمة الروسية والأوكرانية، وإعادة السلام إلى المنطقة.

وقال جاويش أوغلو، في تصريح أمس (الاثنين)، إنه سيلتقي نظيريه الروسي والأوكراني بعد غد (الخميس) خلال المنتدى الدبلوماسي الذي سيعقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.

وأضاف أن لافروف أبدى استعداده للمشاركة في هذا اللقاء، وكذلك أكد وزير الخارجية الأوكراني مشاركته. وأن كلا الوزيرين “طلبا حضوري اللقاء” ليكون اجتماعاً ثلاثياً.

وعبر عن أمله في أن يكون الاجتماع الثلاثي المرتقب بداية مرحلة جديدة ونقطة انطلاق نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن بلاده تبذل جهوداً دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق سلام دائم بينهما.

وأكدت روسيا، من جانبها، أن هناك خططاً لعقد لقاء بين وزير خارجيتها ونظيره الأوكراني بمشاركة نظيرهما التركي. على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات أمس، إنه “بناء على اتفاق تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، وبمبادرة من الجانب التركي. من المخطط إجراء لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا. بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو”.

(المصدر: NTV – ترجمة وطن)

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