محمد صلاح يتحدث عن علاقته مع زوجته وأبرز زملائه المقربين منه watanserb.com
محمد صلاح يتحدث عن علاقته مع زوجته وأبرز زملائه المقربين منه
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ماذا قال محمد صلاح عن زوجته وزملائه المقربين منه؟!

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تحدث النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن علاقته مع زوجته ماجي صادق وعن زملائه المقربين منه في مقابلة صحفية متلفزة مع الفنانة المصرية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذي بث على قناة “DMC” المصرية.

محمد صلاح وزوجته ماجي صادق

وقال المصري محمد صلاح، إن ” زوجتي ماجي تعاني كثيراً بسبب انشغالاتي الكثيرة عنها. بسبب السفر والتدريبات مع الفريق والمنتخب، كما أنها تتحمل مسؤولية المنزل بنيابة عنه بشكل كامل”.

كما وبين محمد صلاح السر وراء استلام زوجته جائزة القدم الذهبية أواخر العام الماضي نيابة عن زوجها محمد صلاح الذي كان حاضراً مراسم الاحتفال، ” زوجتي صعدت على المسرح لأنها لا تظهر معي كثيراً، وكان هذا الأمر مهماً بالنسبة لي أن تستلم تلك الجائزة نيابة عني. فقد كانت زوجتي في تلك اللحظات آنذاك متوترة لحظة صعودها على المسرح”.

محمد صلاح والثقة بزملائه المقربين

واستكمل المصري صلاح عن أبرز زملائه المقربين منه، قائلاً: ” محمود تريزيجيه وأحمد حجازي وعبد الله السعيد وكذلك محمد النني أقرب اللاعبين المقربين مني”.

وتابع حديثه، ” لو هناك لاعب ائتمنه على ابنتي مكة وكيان فسيكون تريزيجيه، ولو كان هناك مشكلة بيني وبين زوجتي ماجي. سأختار أحمد حجازي ليقوم بدور المصلح بيننا لأنه دائماً في صفي”.

كما وأردف نجم فريق ليفربول صلاح، ” لو هختار لاعب أضع صورته بشكل دائم في غرفتي سيكون محمد النني، ولو اخترت لاعب أقضي معه عطلة أسبوعية سيكون عبد الله السعيد”.

وتوج محمد صلاح مع فريق ليفربول “الريدز” مؤخراً بلقب كأس الرابطة الإنجليزي لهذا الموسم، بعد الفوز في القمة المثيرة على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 10/11، عقب انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في مباراة للتاريخ بين كلا الفريقين الإنجليزيين التي جمعتها على ملعب “ويمبلي” اللندني.

كما ويتربع النجم المصري محمد صلاح “أبو مكة” على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. برصيد 19 هدفاً، بفارق كبير زميله البرتغالي دييغو جوتا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 12 هدفاً.

وجاء فريق ليفربول في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري البريميرليج الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن حامل اللقب المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 63 خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن +DMC)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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