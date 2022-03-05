تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي

وطن – يترقب عشاق وجماهير الكرة الإنجليزية مباراة القمة المثيرة بين فريق مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد مساء يوم الأحد، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي على أرض ملعب “الاتحاد”.

موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق مانشستر سيتي واليونايتد في قمة منافسات الدوري الإنجليزي، عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج .في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مانشستر سيتي واليونايتد عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تملك حقوق البث لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة القمة بين فريق مانشستر سيتي واليونايتد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا مواجهة القمة القوية أمام منافسه الضيف مانشستر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى ايدرسون مورايس.

وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: جواو كانسيلو، كايل ووكر، إيميرك لابورتي، جون ستونز، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، جاك جريليش، إيلكاي غوندوغان، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، رحيم ستيرلينغ، رياض محرز.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

وسيلعب المدرب الألماني رالف رانغنيك المباراة الصعبة بتشكيلة أساسية متوقعة. خارج ميدانه أمام منافسه المستضيف مانشستر سيتي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دافيد دي خيا.

🧠 "تركيزي الآن متوجه نحو المباريات القادمة وأن يتحسن أداء الفريق" "أنا متواجد هنا حتى نهاية الموسم، مهمتي الأساسية هي تطوير الفريق واللاعبين" 📈#يونايتد | #ديربي_مانشستر — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 4, 2022

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، هاري ماغواير، فيل جونز، ديوغو دالوت، رافاييل فاران، وفي خط الوسط سيأتي كلاً من: بول بوغبا، برونو فرنانديز، سكوت ماكتومناي، فريدريكو سانتوس، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، كريستيانو رونالدو، إدينسون كافاني.

(المصدر: وطن + تويتر)

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