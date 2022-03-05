بعد ظهورها بروب الاستحمام.. ياسمين صبري تصدم متابعيها بصورتها بحجاب كامل بدون مكياج! (شاهد)

وطن – شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها، صورة من الحرم المكي، حيث قامت بأداء مناسك العمرة.

ياسمين صبري بدون مكياج

ولفتت ياسمين الأنظار بإطلالتها المحتمشة، التي لم يعتد الجمهور عليها. فارتدت عباءة وغطاء رأس باللون الأسود. ولم تضع أي مساحيق تجميل.

وعقبت ياسمين على الصورة التي نشرتها عبر “تويتر”: ” اللهم اني اسألك حبك لي ولطفك بي وجمالك في واسألك من الأخلاق اطيبها.”

اللهم اني اسألك حبك لي

ولطفك بي

وجمالك في

واسألك من الأخلاق اطيبها. pic.twitter.com/dnBI1sdnbX — Yasmine Sabri (@yasminesabri) March 4, 2022

وعلى الرغم من احتشامها، إلا أن ياسمين تعرضت للهجوم أيضا، فجاء في التعليقات: ” هو ليه اما تروحوا تقابلوا ربنا ورسوله تستحو منهم وتلبسوا حجاب وبعد ما ترجعوا تسيبوا شعركم وتلبسوا وحش هو مش ربنا في كل مكان ولا ايه ربنا يرزقكم الهداية”.

سخرية وهجوم

ونشر آخر صورتها بإطلالة جريئة وعلق مستنكراً: ” ياسمين صبرى بعد اسبوعين”.

وعقب مغرد: ” ياخي سبحان الله.. الإنسان عارف الصح من الغلط بس بيكابر .. يعني تروحي الكعبة تتحجبي وترجعي اخلع يالا شمر يالا .. طب ما رب هنا هو رب هناك .. الله يهدينا جميعا .”

وأكد آخرون أن ياسمين جميلة بالحجاب، وتمنوا لها الهداية وارتداءه في أقرب وقت.

خلف الكواليس

المفارقة أن أحدث جلسة تصوير خضعت لها ياسمين قبل العمرة، كانت بروب الاستحمام داخل حمام منزلها.

ونشرت ياسمين في حينها مجموعة الصور عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي روب استحمام حرير بلون الأوف وايت.

ورفعت ياسمين شعرها، واعتمدت مكياجاً ناعماً، وأمسكت بباقة ورود، معقبة: “خلف الكواليس”. مع إيموجي كاميرا تصوير.

وهو ما كشف للجمهور أنها تقوم بتصوير عمل أو إعلان ما.

“هو فين الحجاب؟”

وسبق أن ظهرت ياسمين قبل أشهر بنصف حجاب.

حيث نشرت صورة لها بالحجاب الذي يغطي جزءاً بسيطاً من شعرها عبر “انستجرام”، وعقبت بإيموجي قلب فقط.

ثم نشرت الفنانة فيديو وهي تقف أمام المرآه وتحاول تعديل غطاء الرأس، وعقبت بإيموجي وردة أيضاً دون كلام.

تغيير “لوك” فقط!

وتعرضت ياسمين لسخرية من المتابعين فجاء في التعليقات: ” هوة فين الحجاب حضرتك”.

بينما رأى آخر أنها تستغل الحجاب لتغيير إطلالتها وكتب:” زهقت بتحاول تغير اللوك بصراحة زهقتونا ف ام عيشتنا”.

وسخرت أخرى: ” لا دة مش حجاب … هي اي قماشة تلمس الراس تبقي حجاب انتو فاهمين غلط “

واتهمها آخر بالتقليد وعقب: ” هو فين الحجاب دي قلودة بتقلد الممثلة الهندية واصلا اصلا دمها تقيل”.

المصدر: (وطن – تويتر)

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