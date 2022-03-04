خطته فشلت .. كشف سبب غياب محمد بن سلمان عن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في الصين

وطن – كشفت وكالة “رويترز” للانباء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة عن سبب غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين الشهر الماضي.

وأكدت المصادر أن السبب هو حرصه في أن يكون جزءا من المحادثة مع واشنطن وأن يقف إلى جانب والده، عندما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالملك سلمان بن عبد العزيز في 9 فبراير/شباط الماضي، وهو ما لم يحدث.

وقال دبلوماسي مقيم في الرياض “الوضع لا يزال كما هو . ولكن بالنظر إلى كيف أن الولايات المتحدة في وضع صعب الآن، فقد يتنازلون”. مضيفًا أن الأمير محمد يريد اعترافًا رسميًا من الولايات المتحدة ودعم واشنطن في اليمن.

وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “في حين أن قضايا الطاقة والأمن هي اعتبارات سياسية مهمة لكلا البلدين. فإننا لن نناقش تفاصيل مشاركاتنا الدبلوماسية الخاصة”.

وقال:”كما أشرنا علنًا، فقد أجرينا مناقشات مع المملكة العربية السعودية حول نهج تعاوني لإدارة ضغوط السوق المحتملة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.”

محمد بن سلمان يتطلع إلى قوته النفطية لتحقيق أهدافه

وأوضحت “رويترز” أن محمد بن سلمان يتطلع إلى قوته النفطية لتحقيق أهدافه حيث يريد الاعتراف من الرئيس الأمريكي بأنه الحاكم الحقيقي للمملكة ويده أقوى في حرب اليمن المكلفة، وفقًا لمصادر مطلعة .

وقالت المصادر إن هذا أحد الأسباب التي تجعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقاوم الضغط الأمريكي لضخ مزيد من الخام لخفض سعر النفط الذي ارتفع منذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا. إلى جانب الإبقاء على اتفاق الرياض النفطي مع موسكو على قيد الحياة.

وقال أحد المصادر المطلعة على تفكير الحكومة السعودية لرويترز “السعوديون لديهم مطالب أيضا قبل تلبية أي من الطلبات الأمريكية. ملف اليمن والاعتراف بولي العهد كحاكم فعلي على رأس هذه المطالب”.

اهتزت العلاقات القوية تقليديًا بين الرياض وواشنطن عندما أصدر بايدن تقريرًا استخباراتيًا أمريكيًا يورط الأمير محمد في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018. وأنهى الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في حرب الرياض المكلفة ضد الحوثيين في اليمن.

وحتى الآن، رفض بايدن التحدث إلى الأمير محمد مباشرة. قائلاً إن الملك سلمان البالغ من العمر 86 عامًا هو نظيره. على الرغم من أن الأمير الشاب يدير المملكة بشكل فعال ولديه علاقة وثيقة مع سلف بايدن دونالد ترامب.

بطاقة للعب

تراجعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا عن تخفيضات الإنتاج التاريخية التي فرضوها في 2020 لتعزيز الأسعار بعد أن تسبب جائحة فيروس كورونا في انخفاض غير مسبوق في الطلب العالمي.

لكن منذ دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي وفرض الغرب عقوبات صارمة على موسكو، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2012 بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات ، مع قلة الطاقة الفائضة العالمية لضخ مزيد من الخام.

تود واشنطن أن يقوم تحالف المنتجين، المعروف باسم أوبك +، بزيادة الإنتاج بشكل أسرع مما كان يفعل منذ أغسطس. لكن قلة فقط من الدول لديها طاقة فائضة، بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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وسافر المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة عاموس هوشتاين إلى الرياض الشهر الماضي لإجراء محادثات حول إدارة التأثير المحتمل على أسواق النفط إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا – وهو ما فعلته بعد أسبوع.

وقال مصدر ثانٍ مطلع على التفكير السعودي: “ورقة محمد بن سلمان الوحيدة هي السياسة النفطية للضغط على الأمريكيين لمنحه ما يريد. وهو الاعتراف والأسلحة لحرب اليمن”.

ويوم الأربعاء، التزم تحالف أوبك + بخططه طويلة الأمد للزيادات التدريجية في الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر. بدلاً من تعزيز الإمدادات بشكل أسرع.

وقال جيمس دورسي، الزميل في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، إن “السعودية سعت إلى عدم رؤيتها تتصرف ضد المصالح الروسية. وبذلك، يمكن للمملكة أن تقتل عصفورين بحجر واحد: إبقاء الباب مفتوحًا أمام موسكو ومنح الرئيس جو بايدن بعض الثناء على رفضه التعامل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “.

محاولة البقاء محايدًا

وقالت المصادر والمحللون إن السعودية ودول الخليج الأخرى لا يمكنها البقاء على الحياد بين حلفائها الغربيين وروسيا لفترة طويلة. حيث ستختار في نهاية المطاف أمريكا الضامن الأمني للمنطقة. لا سيما بالنظر إلى مخاطر فرض عقوبات ثانوية على أوكرانيا.

وقال مصدر كبير بصناعة النفط إن الرياض ومنتجي النفط الخليجيين الآخرين قد يبتعدون في الوقت الحالي عن موقف محايد يسمح لأوبك + بمواصلة العمل.

وفي المرة الأخيرة التي تفكك فيها اتفاق المنتجين انخرطت الرياض وموسكو في حرب أسعار ومعركة شاملة على حصتها في السوق تسببت في انخفاض أسعار النفط. مما أضطر في النهاية بأوبك ومنتجي النفط الأمريكيين على حد سواء.

ويقول منتجو أوبك الآخرون إن الارتفاع في الأسعار مدفوع بالتوتر الجيوسياسي، وليس أساسيات السوق. والعودة المحتملة لإيران إلى السوق إذا تم التوصل إلى اتفاق لإحياء اتفاقها النووي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد إنتاج النفط. المستويات.

وقال دبلوماسي غربي في الرياض:”التعليقات التي تلقيناها من السعوديين هي أنهم يرون اتفاقية أوبك + مع روسيا على أنها التزام طويل الأجل. وأنهم ليسوا مستعدين بعد لتعريض هذا التعاون للخطر. بينما يوضحون أنهم يقفون مع الغرب عندما يأتي ذلك”.

وأضاف “إنهم يحاولون البقاء على الحياد قدر الإمكان. لكن الآن بعد أن ذهب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لغزو كامل. ربما لم يعد لديهم هذا الرفاهية.”

معنا أو ضدنا

ولدى دول الخليج أيضًا مصالح تجارية وجيوسياسية مع روسيا التي وقف رئيسها إلى جانب ولي العهد. عندما نبذه القادة الغربيون بسبب الضجة بشأن مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.

لكن الغرب هو الذي أرسل قوات لتحرير الكويت في حرب الخليج 1990-1991. ودافع عن الرياض عندما غزا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت.

ولا تزال الرياض ودول الخليج الأخرى تعتمد على المظلة الأمنية الأمريكية حتى مع تحركها لتنويع شركاء الدفاع. بسبب تصور أن التزام الولايات المتحدة آخذ في التضاؤل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الدفاعات السعودية. لدينا أيضًا حوار قوي حول مساعدة المملكة العربية السعودية على تحسين قدرتها على الدفاع عن أراضيها ضد التهديدات الأمنية من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.”

وقال دورسي إن المشكلة بالنسبة لقادة الخليج هي أن أوكرانيا يمكن أن تفتح صندوق باندورا. حيث تستدعي القوى الكبرى على جانبي الانقسام حكمة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد 11 سبتمبر: “إما أن تكون معنا أو ضدنا. ”

(المصدر: رويترز)

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