بعد زواجها من رجل دين.. إنجي خوري عارية الصدر تماماً!

وطن – عادت السورية المثيرة للجدل، إنجي خوري إلى صورها الفاضحة، رغم تورطها بتسريب فيلم إباحي لها.
بدون حمالة صدر
ونشرت إنجي صوراً جديدة لها عبر “انستجرام” ظهرت فيها شبه عارية.
فلم ترتد إنجي حمالة صدر، ووضعت صدرها على زجاج الحمام، وغطت الجزء الحساس باللون الأسود.
وارتدت قميصاً خفيفاً في صور أخرى، لكنها أبقت صدرها عارياً، واستندت بيدها على زجاج الحمام مع عمل حركات إثارة وإغراء بوجهها.
ولم تعلق إنجي سوى بعبارة “صباح الخير”.
شبه عارية!
وقبل أيام، ظهرت إنجي بفيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، وهي شبه عارية.
وظهرت إنجي وهي ترتدي بيكيني فاضح باللون الأحمر، وتقف أمام حوض السباحة في أحد الأماكن وشعرها مبتل بعد السباحة.
المفارقة أن إنجي دافعت عن نفسها في أزمة تسريب فيلم إباحي لها. إنها كانت متزوجة من رجل دين أثناء تواجدها في دبي.
رجل دين
وأشارت إنجي إلى أنها ابتعدت عن السوشيال ميديا لمدة 9 أشهر، بعد ارتباطها برجل دين. مؤكدة أن لا علاقة لها بالفيديو وأنه تم تركيب صورتها عليه.
وتابعت إنجي: “اتركوني بحالي، ما بتخافوا الله”.
زيارة السعودية
وأثارت المشهورة السورية جدلاً واسعاً بأول قرار اتخذته بعد أزمة تسريب فيلم إباحي لها.
و أعلنت إنجي عن تواجدها قريباً في السعودية. قائلة: “عن قريب راح إطلع على السعودية”.
انجي خوري : قريبا رايحه زيارة ل السعودية .. pic.twitter.com/BUwyDNxVJ7
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 28, 2022
لست أنا
وزعمت إنجي أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهها عليه.
انجي خوري تبكي بعد تسريب فيديو اباحي 🔥🔞 لها : حلوو عني هيدي مو انا .. pic.twitter.com/ck63bimGiW
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 25, 2022
كما تابعت حديثها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني. أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي أفلام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله.. حلو عني..حلو عني”.
المصدر: (وطن – انستجرام)
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