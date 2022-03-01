الجيش الروسي يقصف مبنى التلفزيون الأوكراني watanserb.com
الجيش الروسي يقصف مبنى التلفزيون الأوكراني
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قصف مبنى التلفزيون الأوكراني في كييف وانقطاع البث (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – قصفت القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا مبنى التلفزيون الأوكراني في العاصمة كييف، مساء اليوم، الثلاثاء، ما أدى إلى انقطاع خدمة البث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع رصدتها (وطن) لحظة القصف الروسي الذي استهدف مبنى التلفزيون الأوكراني.

كما أظهرت فيديوهات أخرى لحظة قصف الجيش الروسي لبرج الاتصالات في مبنى التلفزيون الحكومي الأوكراني في العاصمة كييف.

من جانبها أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع بث التلفزيون الأوكراني بعد تعرضه لقصف روسي.

كما اتهمت وسائل إعلام أوكرانية القوات الروسية باستهداف البنية التحتية لمرافق الاتصالات في العاصمة.

وكان الرئيس الأوكراني قد وجه كلمة للبرلمان الأوروبي. أكد فيها عدم استسلام بلاده.

وقبل ساعة من استهداف برج التلفزيون، حذرت وزارة الدفاع الروسية سكان كييف من عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة لمنشآت عسكرية وأمنية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية توعدت -في بيان- بقصف مركز العمليات الإعلامية للجيش الأوكراني. ووحدة أمن الدولة، والمركز الرئيسي 72 لجهاز الأمن السياسي في كييف.

ومن جانبه أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية “إيغور كاناشينكوف”. أن هذه الغارات المرتقبة تهدف إلى قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

مشيرا إلى أنه مع بدء العملية العسكرية الخاصة زاد عدد الهجمات الإعلامية على مختلف مؤسسات الدولة في روسيا.

تفاصيل الغزو

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم، الخميس، الماضي إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا). وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

هذا وأكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، أن الحكومة الروسية أوقفت تقدمها بمحيط كييف. وقد يكون ذلك لإعادة تجميع قواتها.

وأضاف المسؤول الأميركي أن 80% من القوات القتالية الروسية دخلت الأراضي الأوكرانية، لكن هذه القوات تعاني نقصا في الدعم اللوجستي وإمدادات الوقود والطعام.

وفي وقت سابق، دفع الجيش الروسي بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه العاصمة كييف، تضمنت دباباتٍ وناقلات جند ومعدات لوجستية وشاحنات وقود.

وأظهرت صورا بالأقمار الصناعية تحرك قافلة عسكرية روسية بالقرب من مطار أنتوف على امتداد أكثر من 60 كيلومترا، وتتحرك المعدات والوحدات العسكرية بمركبتين أو 3 مركبات جنبا إلى جنب على الطريق.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا يشهد مطار أنتونوف معارك ضارية، إذ تسعى القوات المهاجمة للسيطرة على هذه المنشأة الإستراتيجية حتى تسهل عليها السيطرة على العاصمة الأوكرانية.

 

(المصدر: وطن + تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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