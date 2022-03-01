بات سلوكه غير منتظم .. الاستخبارات الأمريكية تعكف على تقييم حالة بوتين العقلية

وطن – جعلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية من تقييم الحالة العقلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولوية قصوى في الأيام الأخيرة، حيث تسعى إلى تحديد كيفية تأثير ذلك على معالجته للأزمة الأوكرانية المتصاعدة بسرعة، وفقًا لمصدرين مطلعين نقلت عنهم “CNN”.

وبحسب تقرير شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تأتي هذه الجهود في الوقت الذي تكهن فيه مراقبو بوتين منذ فترة طويلة علنًا بأن سلوكه أصبح غير منتظم وغير عقلاني على نحو متزايد.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا يوم، الأربعاء، الماضي طلب كبار المسؤولين الأمريكيين من وكالات الاستخبارات جمع أي معلومات جديدة في وسعهم. حول كيف يسير الزعيم الروسي وكيف تأثرت عقليته بالاستجابة الموحدة والصارمة بشكل غير متوقع من الجيران والحلفاء الأوروبيين حول العالم؟

التجسس التقليدي لا يفيد

وأمضت أجهزة الاستخبارات الأمريكية عقودًا في فك شفرة ضابط المخابرات السوفيتية السابق، الذي حكم روسيا فعليًا منذ عام 1999.

ولكن في حين أن الولايات المتحدة لديها معرفة مؤسسية هائلة بالرجل، إلا أن وجهة نظرها سيئة في اتخاذ قراراته اليومية.

ويظل الكرملين كما يسميه مسؤولو المخابرات “هدفًا صعبًا” – يصعب اختراقه من خلال التجسس التقليدي.

هذا وقال مسؤول أمريكي إنه لم يكن هناك أي تقييم شامل جديد يشير إلى تغيير معين في صحة بوتين العامة.

وكان المسؤولون متيقظين لاحتمال أن تكون استراتيجية بوتين هي إظهار عدم الاستقرار، في محاولة لدفع الولايات المتحدة وحلفائها لمنحه ما يريد خوفًا من أن يفعل ما هو أسوأ.

ما علاقة كورونا بقراراته؟

لكن الاندفاع المفاجئ في الاهتمام يعكس إحساسًا لدى بعض مسؤولي المخابرات، بأن اتخاذ بوتين للقرار في أوكرانيا كان خارجًا عن طبيعته – ربما بسبب ما تشير إليه بعض التقارير الاستخباراتية السابقة بأنه العزلة المطولة التي تعرض لها أثناء جائحة كورونا.

وقال أحد المصادر المطلعة على التقارير الاستخباراتية الأخيرة حول هذا الموضوع: “قرارات وتصريحات بوتين لا تبدو منطقية. فعلى مدى عقود كان بوتين يتصرف وفقًا لنموذج محدد جدًا”.

وفي إحاطة سرية للمشرعين مساء الإثنين، قال أفريل هينز ، مدير المخابرات الوطنية. إن أجهزة المخابرات الأمريكية ليس لديها رؤية جيدة للحالة العقلية لبوتين، وفقا لما ذكره مشرع كان حاضرا.

وأكد السناتور الجمهوري “تشاك جراسلي” من ولاية آيوا، الذي حضر المؤتمر الصحفي لمجلس الشيوخ. أن الحالة الذهنية بوتين قد ظهرت، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل بشأن ما تم مشاركته.

ومع ذلك فقد قال إنه بغض النظر عن الإحاطة، فهو شخصياً قلق بشأن حالة بوتين العقلية.

هذا وأنتجت أجهزة الاستخبارات عشرات التقارير الاستخباراتية الأولية من المصادر مع تدفق المعلومات حول الحرب.

ويستشهد أحد التقارير بأن سلوك بوتين أصبح “مقلقًا للغاية ولا يمكن التنبؤ به”.

غزو أوكرانيا

وقال المصدر الذي يقف وراء التقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي، إن بوتين “أعرب عن غضبه الشديد” من العقوبات الغربية التي تم فرضها ردا على هجومه على أوكرانيا. وشعر أن العقوبات أدت إلى تصعيد الموقف بشكل أسرع مما توقعه وبما يتجاوز ما اعتبره مناسبًا.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن تداول المعلومات الدقيقة حول الحرب كان محدودًا للغاية داخل روسيا، حتى على أعلى مستويات المجتمع.

ودفع التقرير وكالات أخرى داخل إدارة بايدن إلى مطالبة مكتب التحقيقات الفيدرالي بمتابعة مصدره للحصول على معلومات إضافية.

وامتنع مكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق.

وبدأت التكهنات بشأن صحة بوتين العقلية بعد أن ألقى خطابًا يوم، الخميس، عرض فيه تاريخًا مشوهًا وتعديليًا يزعم أنه يبرر تدخله في أوكرانيا.

وغرد السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ، ماركو روبيو ، يوم الجمعة أن بوتين “كان دائمًا قاتلًا ، لكن مشكلته الآن مختلفة ومهمة”.

وأشار إلى أنه كان يعتمد في تقييمه على الإيجازات الاستخباراتية التي قدمها له بصفته نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

وكتب روبيو: “أتمنى أن أتمكن من مشاركة المزيد ، لكن في الوقت الحالي يمكنني القول أنه من الواضح جدًا للكثيرين أن شيئًا ما معطلاً عند بوتين”.

وتابع أنه سيكون من الخطأ الافتراض أن بوتين سيرد بنفس الطريقة التي كان سيتصرف بها قبل 5 سنوات.

“بوتين تغير”

وبالنسبة للبعض ، فإن جرأة قرار بوتين بالغزو – بالإضافة إلى تهديده الضمني باستخدام الأسلحة النووية. هي قطيعة مع الحملات العسكرية المحسوبة بعناية والمحدودة التي أطلقها في الماضي.

وغرد السفير السابق لدى روسيا مايكل ماكفول بأن بوتين “تغير” وبدا “منفصلاً تمامًا عن الواقع” و “مختلًا” حسب وصفه.

كذلك فإن المدير السابق للاستخبارات الوطنية جيم كلابر. وهو محلل للأمن القومي في سي إن إن ، وصف بوتين أيضًا بأنه “مختل” وحذر: “أنا قلق بشأن حدته وتوازنه”.

ويجادل مراقبو بوتين الآخرين منذ فترة طويلة بأن تصرفات الرئيس الروسي الأخيرة متسقة نسبيًا مع الرجل الذي ركزت عليه المخابرات الأمريكية لعقود. مشيرين إلى أنه أظهر منذ فترة طويلة استعدادًا للمخاطرة بهزيمة عسكرية في العمليات التي اعتقدت الولايات المتحدة أنها لا تقدم أي فرصة للنجاح – – بما في ذلك الأمر بغزو ثانٍ للشيشان في عام 1999 ، بعد ثلاث سنوات فقط من هزيمة الجيش الروسي هناك مرة واحدة.

وقال مصدر مطلع على التقارير الاستخباراتية الأخيرة حول هذا الموضوع ، إنه “من الصعب التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بحالة بوتين الذهنية.

(المصدر: سي إن إن)

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