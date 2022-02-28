تضامنا مع بلده .. بحار أوكراني يخرب يختًا باهظ الثمن انتقاما من رئيسه الذي يبيع أسلحة لبوتين

وطن – ألقي القبض، مؤحرا، على ميكانيكي أوكراني، يبلغ من العمر 55 عامًا بعد أن فتح صمامات الوقود على يخت فاخر محاولا إغراقه، وذلك انتقاما من مالكه ألكسندر ميجيف الذي يقوم ببيع أسلحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قال الميكانيكي، الذي لم يذكر اسمه، إنه قام بتخريب يخت فاخر بطول 156 قدمًا يُدعى ليدي أناستاسيا، في مايوركا تضامنا مع بلده.

بحار أوكراني يخرب يختًا باهظ الثمن كعمل انتقامي

كما قام البحار الأوكراني بهذا العمل الانتقامي بعد مشاهدته اخبار إندلاع الحرب في مسقط رأسه. قائلا إن أسلحة رئيسه تُباع إلى فلاديمير بوتين وتُستخدم لقتل وتشويه مواطنيه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ألتيما هورا” اليومية، فإن أحد موظفي ألكسندر ميجيف، وهو رئيس سابق لشركة طائرات الهليكوبتر الروسية. الذي عمل معه لعدة سنوات، فتح ثلاثة صمامات في اليخت المكون من خمس مقصورات. وذلك بهدف إغراقه “في عمل انتقامي”.

بينما استمعت المحكمة إلى أقواله كيف وضع خطته للانتقام عندما كان يشاهد أنباء الحرب. وشاهد هجوما صاروخيًا روسيًا على مبنى في كييف.

كيف خطط لإغراق اليخت؟

كما قرر المخرب الأوكراني إغلاق صمامات الوقود لليخت حتى لا يكون هناك تلوث. كما قام بفتح صمام كبير في غرفة المحرك وصمامين آخرين في حجرات يعيش فيها الموظفون وطاقم السفينة.

ونتيجة لهذا العمل الانتقامي، أصبح اليخت مغمورًا جزئيًا وهو لا يزال مشدودا لمراسيه.

كما طلب من ثلاثة من أفراد الطاقم الآخرين -لم يكونوا على علم بخطته – التخلي عن السفينة قائلا أنه سيتحمل المسؤولية بأكملها.

سلم نفسه

وبعد الحادث، يُقال أن هذا البحار الأوكراني انتظر السلطات على القارب لتسليم نفسه قائلا: “رئيسي مجرم يبيع أسلحة تقتل الشعب الأوكراني”.

بعد أن تم إلقاء القبض عليه، اعترف بمسؤوليته بمحاولة تخريب اليخت حتى أنه قال للشرطة: “أنا لست نادما على أي شيء قمت به وسأفعله مرة أخرى”.

ومع ذلك، أطلق قاضٍ سراحه ولم يتم تأكيد ما إذا كان قد واجه أي اتهامات نتيجة أعماله.

(المصدر: ديلي ستار)

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