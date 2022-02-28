“التايمز”: بأوامر من الكريملين .. مرتزقة “فاغنر” تصل إلى “كييف” لجلب رأس “زيلينسكي”

وطن – كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية أن أكثر من 400 مرتزق روسي يعملون في كييف بأوامر من الكرملين لاغتيال الرئيس فلوديمير زيلينسكي وحكومته وتمهيد الطريق لموسكو لتولي زمام الأمور .

ووفقا للصحيفة، قامت مجموعة فاغنر، وهي ميليشيا خاصة يديرها أحد أقرب حلفاء الرئيس بوتين وتعمل كفرع من الدولة، بنقل المرتزقة من إفريقيا قبل خمسة أسابيع. في مهمة لقطع رأس حكومة الرئيس فلوديمير زيلينسكي مقابل مكافأة مالية جيدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن معلومات حول مهمتهم وصلت إلى الحكومة الأوكرانية صباح يوم السبت وبعد ساعات أعلنت كييف حظر تجول “صارم” لمدة 36 ساعة لاجتياح المدينة للمخربين الروس. محذرة المدنيين من أن ينظر إليهم على أنهم عملاء للكرملين ويخاطرون “بالتصفية” إذا كانوا صعدت خارج.

الوضع الميداني في أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن عن دخول “مجموعات تخريبية” روسية إلى العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي عبر فيسبوك، فجر الجمعة، إن الجيش الأوكراني نجح في حماية البلاد بأكملها تقريبا.

ولفت إلى أنهم استعادوا مطار هوستوميل (قرب كييف) من القوات الروسية، مؤكدا أن ذلك يمنح الأمان للعاصمة.

وأفاد أنه بحسب المعلومات الأولية، فإن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والعسكريين الأوكرانيين بلغت 137 شخصا.

وأكد زيلينسكي أنه على رأس عمله. مشيرا إلى تلقيهم معلومات بأن “العدو” جعله الهدف الأول، وأسرته الهدف الثاني.

وأردف :”يريدون القضاء على أوكرانيا سياسيا عبر القضاء على رئيس الدولة”.

ولفت إلى أن “المجموعات التخريبية العدوة” دخلت كييف، داعيا سكان العاصمة إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد حظر التجول.

وإعتبر الرئيس الأوكراني أن بلاده تُركت بمفردها في مواجهة روسيا.

وأعرب زيلينسكي عن شكره للدول التي قدمت دعما ملموسا لبلاده ولم تكتف بالأقوال فقط، واستدرك قائلا :”لكننا تركنا بمفردنا في الدفاع عن بلادنا”.

وتساءل قائلا: “من مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدا، من مستعد بأن يعطي أوكرانيا ضمانة بالانضمام إلى الناتو؟ الجميع خائفون”.

وأشار إلى ورود تصريحات من موسكو تفيد باستعداد روسيا للحوار.

وأردف: “يريدون التحدث عن الوضع الحيادي لأوكرانيا، أقول لكافة الشركاء، مصير بلادنا يتغير الآن، أتوجه لهم بالسؤال، هل أنتم معنا؟ يجيبون أنهم معنا لكنهم غير مستعدون لضمنا إلى الناتو”.

واعتبر زيلينسكي أن الزعماء الـ 27 في أوروبا خائفون قائلا:” جميعهم خائفون بينما نحن لا نخاف، ولا نخشى الحديث حول الوضع الحيادي مع روسيا، لكن ماهي الضمانات الأمنية التي ستقدم لنا؟ من سيضمن ذلك؟”.

وأكد الرئيس فلوديمير زيلينسكي أنه يتعين الحديث عن “نهاية الاحتلال المتواصل”. وأضاف:” لكن مصير بلادنا الآن يعتمد كليا على جشينا وقواتنا الأمنية”.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

(المصدر: التايمز – ترجمة وطن)

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